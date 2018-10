Mikkel Bjerg kører Nibali agterud, men bliver atter besejret af landsmand

Emma Norsgaard, der for kort tidsiden forlængede sin kontrakt med sit profesdsionelle firmahold for yderligereet år, blev slået med 12 sekunder, mens hendes landsmand og holdkammerat, dendanske mester Cecilie Uttrup Luwig som nr. 4 var 43 sekunder efter.

Overraskende vinder af WorldTour-løb

WorldTour-løbet Tyrkiet Rundt fik iireren Sam Bennett (Bora-hansgrahe) en ventet og overbevisende sejrherre på deafsluttende 166,7 km fra Bursa til Istanbul.

Til gengæld bød det endelige samledefacit på en gedigen overraskelse, da spanieren Eduard Prades (Euskadi-Murias)ved at spurte sig til andenpladsen på etapen 6 sekunder efter Bennett lige netop sikredesig de nødvendige bonussekunder til at støde kasakheren Alexey Lutsenko(Astana) fra tronen.

De to sluttede i nøjagtig samme tidefter de 6 dages strabadser, men spanieren var et enkelt point foran Lutsenko ipointkonkurrencen, hvilket sendte ham til tops i klassementet.

Sprinter kom rivalerne i forkøbet

Sam Bennett overrumplede rivalernemed et angreb 1,4 km fra mål, og inden der blev reageret i feltet, havde irerenskaffet sig så stort et forspring, at han var umulig at hente, selv om det vartydeligt, at han var meget tæt på at løbe tør for kræfter.

Sidste år styrtede den irske sprinter på sammeetape i det sidste sving små 300 m fra stregen, og denne gang kunne han tilladesig at køre meget langsomt igennem for at undgå problemer. Dermed klare han sighelskindet igennem til sin tredje etapesejr, mens et par af forfølgerne ledsamme skæbne som Bennett i 2017.