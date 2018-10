Brentford gør Thomas Frank til den permanente løsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport

02.00Basketball: Boston-Philadelphia

04.30Basketball: Golden St.-Oklahoma

6’eren

20.45Fodbold: Frankrig-Tyskland

Kanal5

18.00Fodbold, U21: Danmark-Færøerne

20.45Fodbold: Danmark-Østrig

Eurosport 1

13.45Snooker: Home Nations Series

18.00Fodbold, U21: Tyskland-Irland

20.15Snooker: Home Nations Series

Eurosport 2

16.00Snooker: Home Nations Series

18.45Ungdoms-OL: Atletik

20.45Fodbold: Irland-Wales







Fodbold: Først var Thomas Frank assistenttræner, så blev han i torsdags midlertidig manager og nu er danskeren blevet ophøjet til den permanente løsning i Brentford, hvor han afløser Dean Smith, der er taget til Aston Villa sammen med sin anden assistent, Richard O’Kelly. »Thomas ved alt om klubbens strategi, og både spillere og stab har respekt for ham på træningsbanen. Han har spillet en særdeles stor rolle i vores udvikling af spillet gennem de seneste år, og vi tror på, at han er klar til jobbet som cheftræner«, siger den danske sportsdirektør, Rasmus Ankersen, til Championshipsklubbens hjemmeside.

Fodbold: José Mourinho har fået en disciplinærsag på halsen hos det engelske fodboldforbund, FA, efter at Manchester United-manageren skulle have talt i et upassende sprog i kølvandet på sit holds kamp mod Newcastle 6. oktober. Mourinhos sprogbrug, der blev sendt direkte ud i æteren i forbindelse med transmissionen af kampen, var ifølge et statement fra FA upassende, grove og fornærmende. Mourinho skal svare på anklagen inden 19. oktober kl 18.

Ifølge engelske aviser skulle Mourinho på portugisisk have sagt »odas filhos de puta«, hvilket på engelsk betyder »fuck off sons of a bitches«. Hvis Mourinho bliver straffet kan det blandt betyde, at han skal sidde på tribunen i et antal kampe.

Fodbold: Der kan være en optøning på vej i forholdet mellem det tyske fodboldforbund, DFB, og Arsenal-spilleren Mesus Özil. Efter Tyskland miserable VM skiltes parterne som uvenner, da Özil meldte fra til landsholdet ledsaget af gnubbede ord og den dårlige behandling, han angiveligt skulle have fået. Det kolde forhold kulminerede, da han nægtede at møde landstræner Joachim Löw og teamchef Oliver Bierhof, der var taget på forsoningstur til London.

Da Özil forleden så fyldte 30, blev han lykønsket af DFB på de sociale medier, og Özil takkede ligesom han ønskede landsholdet held og lykke i kampen mod Frankrig tirsdag. Det tyder ifølge tyske medier på en tilnærmelse mellem parterne.

Håndbold: Skjerns mestertræner Ole Nørgaard stopper karrieren efter denne sæson. Nørgaard har været i Skjern siden 2012, og før det har han blandt andet været træner for det danske U-landshold, BSV og Team Esbjerg.

»Med Ole Nørgaard i spidsen har vi skabt unikke præstationer i ind- og udland, været i ni finaler og rykket os op som en fast bestanddel i toppen af dansk herrehåndbold. Ole Nørgaards resultater i Skjern taler deres helt eget sprog«, siger Skjerns bestyrelsesformand Carsten Thygesen. I samme ombæring meddeles det, at den assisterende træner, Henrik Kronborg, ligeledes stopper.

Tennis: Simona Halep har meldt fra til denne uges WTA-turnering i Moskva på grund af en rygskade. Dermed er verdens nr. 1 fortsat tvivlsom til sæsonfinalen, som starter på søndag i Singapore. Rumæneren er dog uanset sin deltagelse sikker på at slutte året som verdensranglistens nr. 1.



Cykling: Brian Holm fortsætter karrieren som sportsdirektør for holdet Quick-Step, men han går ned fra fuld tid til at skulle arbejde 50 dage om året. Aftalen gælder et år, skriver BT.

Badminton: Den olympiske mester Chen Long tabte sin første kamp i Denmark Open og er dermed ude af turneringen. Kineseren tabte til Ng Ka Long Angus fra Hongkong, der vandt i to sæt med cifrene 22-20, 21-15. Også i damesingle opstod der en overraskelse, da OL- og VM-sølvvinderen Pusarla V. Sindhu fra Indien til amerikanske Beiwen Zhang i tre sæt med cifrene 17-21, 21-16, 18-21.



Motorsport: Tyskeren Pascal Wehrlein afløser fra næste sæson landsmanden Nick Heidfeld på det indiske Mahindra-hold i Formel E - serien for elektriske biler. Ligesom Heidfeld er 23-årige Wehrlein tidligere formel 1-kører, og han var tidligere tilknyttet ungdomsprogrammet hos Mercedes. I 2015 blev han den yngste mester i det tyske standardvognsmesterskab, DTM, nogensinde.