Brasilien - Argentina: Selv et blodfattigt rivalopgør sætter følelserne i kog To af de mest fodboldtossede nationer tørnede tirsdag sammen i form af Brasilien og Argentina. Hver gang de to nationer mødes, er der følelser, historie og håneret på spil.

Der er ikke noget, der hedder en venskabskamp, når Argentina og Brasiliens fodboldlandshold møder hinanden. Det er det største rivalopgør i fodboldhistorien, og det vil altid kunne mærkes på banen, på tribunerne og i stuerne rundtomkring.

Jovist, de to hold mødtes tirsdag på neutral grund i den saudiske by Jeddah. Og der var da officielt heller ikke andet end æren på spil i dagens Superclásico, som opgøret er døbt. Men når det kommer til rivalopgøret mellem de to største sydamerikanske fodboldnationer, er der så mange følelser i klemme, at intensiteten automatisk stiger.

Og selv om kampen spilles en tirsdag eftermiddag argentinsk tid, er der fyldt godt op på Buenos Aires-baren Locos X el Football, der løst kan oversættes til ’tosset med fodbold’.

Argentina er et religiøst og meget katolsk land. Taxachauffører kører gerne med et krucifiks hængende fra bakspejlet, men herinde er fodbold religionen, og det er derfor meget passende Diego Maradona, der er afbildet i et glasmaleri i vinduet.

Det argentinske flag er også hængt op rundtomkring i baren, hvor der indimellem er plads til nogle store fladskærme, der alle er tunet ind på den samme kanal.

Historien taler for sig selv

Historisk set er det da også et brag af et opgør, der venter folkene i baren. To af de mest vindende, to af de mest talentfulde, to af de mest kontroversielle landshold står over for hinanden. Og så er de endda naboer.

I mange år skiftedes de mellem at være nummer 1 og nummer 2. Det er 105. gang de to nationer mødes, og lige nu fører Brasilien i deres indbyrdes opgør med 40 sejre, mens Argentina har 38, og 26 er endt uafgjort.

Stjernerne gennem tiden er heller ikke til at komme udenom. Brasilien havde Pelé, Ronaldo, Ronaldinho og nu Neymar. Argentinerne havde Maradona, Di Stefano og indtil for ganske nylig Lionel Messi. Bare for at nævne nogle få.

Men både brasserne og argentinerne havde noget at råde bod på i tirsdagens opgør. Brasilien røg til sommerens VM-slutrunde ud til Belgien i en kvartfinale, hvilket er langt under ambitionsniveauet for en nation, der har vundet verdensmesterskabet fem gange.

Holdets absolutte superstjerne, Neymar, gjorde primært opmærksom på sig selv ved at rulle rundt i græsset og filme og ikke på de mål og driblinger, der plejer at følge med i pakken. Og så svier 7-1-afklapsningen på hjemmebane for fire år siden mod Tyskland stadig. Sådan et nederlag kan ikke andet end ændre på selvforståelsen.

Argentinerne røg allerede ud i ottendedelsfinalen til værterne fra Rusland. Mange udråbte endnu en gang Lionel Messi til syndebuk, fordi han ikke på egen hånd formåede at bære sit hold hele vejen.

Derfor var tirsdagens opgør også uden Messi, der tager en pause fra landsholdet sammen med Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Javier Mascherano og Angel Di Maria. Det gav plads til nogle af de unge drenge som Paulo Dybala og Mauro Icardi, der i 2022 skal forsøge at gøre det, som deres hold ikke har gjort siden 1986: Lede deres fodboldgale land til en VM-triumf.

Brasserne trak det længste strå

Ud fra den meget argentinske udsmykning inde på Loco X el Futboll kunne man godt ledes til at tro, at stedet var et no-go for alle andre end indfødte argentinere. Men det er langtfra tilfældet. Mange brasilianere bor i Buenos Aires, og de er mere end velkomne til at komme at se bold. De sidder ganske vist i den anden ende af baren og har deres egen sambafest. Og mindre flatterende bemærkninger på henholdsvis spansk og portugisisk bliver til tider råbt gennem lokalet.