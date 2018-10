Han sad i rullestol for et år siden: Nu er Tazana Europas største sprintertalent

Dramatisk OL-start

Forud for turneringen fortalte Tazana, at han er rejst til Argentina med en klar ambition om en guldmedalje. Løbet er arrangeret, så alle løber to heats på to forskellige dage, hvor det gælder om at være bedst over begge omgange. Tazana løb første heat på 21,68 sekunder, et stykke under hans personlige rekord og kun nok til en fjerdeplads i første heat.

Det lignede derfor skuffelse, der var malet i hans ansigt, da han i lørdags efter første heat strøg forbi mixed-zonen uden at sætte tid af til at tale med journalister. Men det var smerte og svimmelhed.

Han humpede ud i skyggen bag atletikarenaen og smed sig i græsset. Et par frivillige hentede koldt vand, mens andre kom med trøstende ord. Sådan blev han liggende, indtil en rullestol blev hentet til ham, og han med hovedet trykt ned i håndfladen blev kørt væk.

Det må have givet nogle flashbacks at være tilbage i rullestolen, men heldigvis for ham var det dog ikke en gammel skade, der var sprunget op. Tazana Mikkel Kamanga-Dyrbak fortæller efterfølgende, at han forsøgte sig med en ny teknik, hvor han satte sprinten ind på de første 100 meter og ikke de sidste, som han plejer. Det resulterede i svimmelhed og brækfornemmelser. Men ikke noget, der ville få betydning for finaleløbet.

Og han formåede faktisk at skære et halvt sekund af tiden i anden runde og rundede de 200 meter på 21,15 sekunder. Det var ikke nok til at skabe sensationen, og Tazana måtte tage til takke med en fjerdeplads.

»Jeg er skuffet over, at jeg ikke fik medalje, men jeg er egentlig tilfreds med min tid. Det gik ikke helt efter planen, men de andre præsterede bare sindssygt godt. Jeg løb alt det, jeg kunne, og man kan jo desværre ikke sætte personlig rekord hver eneste gang«, siger han.

Selv om det ikke blev til medaljer for den 16-årige sprinter i denne omgang, har han masser af tid til at komme efter det. Målet er senior-OL i 2020 og forhåbentlig at kunne træde op på podiet som medaljevinder i 2024.