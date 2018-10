Iskold fægter vinder tredje danske medalje ved ungdoms-OL Jonas Winterberg-Poulsen fægtede sig til en bronzemedalje ved ungdoms-OL, da han besejrede polakken Maciej Bem.

Endelig oprandt dagen for Jonas Winterberg-Poulsen, hvor alt det hårde arbejde fra en lang fægtesæson betalte sig: Han var officielt med i det gode selskab ved ungdoms-OL i Buenos Aires.

Og han slog uden problemer flere fra det gode selskab. Amerikanske Kenji Wong blev for stor en mundfuld i semifinalen, men i bronzekampen vandt han 15-13 over polakken Maciej Bem.

Dermed bliver han den tredje danske medaljevinder ud af tre mulige, efter Stephanie Grundsøe og Sif Bendix Madsen vandt guld og sølv i henholdsvis triatlon og skydning.

»Jeg er super glad og super lettet. Min træner og jeg snakkede om, at jeg bare skulle give den fuld smadder, og det lykkedes heldigvis. Jeg er mega tilfreds«.

Fyldt op på lægterne

Feltet i fleuret-fægtning, som Jonas deltog i, var meget snævert. Kun 13 fægtere havde kvalificeret sig i danskerens disciplin, så det var med andre ord verdens bedste fægtere mellem 15-18, der tørnede sammen i OL-landsbyen.

Til et VM er der som regel over 100 fægtere med, så stemningen i fægtehallen var fra start lidt trykket blandt de få, men dygtige deltagere.

Hvad der ikke var af deltagere, var der til gengæld af publikum. Hver fægter har sit entourage, og mens Jonas Winterberg-Poulsen havde selskab af sin træner og en række folk fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), var især sydamerikanerne en stor og højlydt fanskare.

Sombreroer blev kastet i vejret, vuvuzelaer truttet i, og diverse spanske gloser råbt, hver gang den mexicanske fægter Diego Cervantes stak sin modstander og fik et point.

Sådan et publikum ville lægge pres på de fleste, men Jonas Winterberg-Poulsen, der blev nummer to til EM i år og den fjerdebedste europæer til VM, har tidligere fortalt til Politiken, at han ikke bliver påvirket af sine omgivelser.

»Altså jeg plejer at være ret stabil og god til at holde hovedet koldt. Det koksede til VM, men ellers synes jeg overhovedet ikke, jeg bliver ramt af presset«, fortalte han, få dage før han rejste fra København tværs over kloden til Argentina sammen med sin træner, Malte Trier Mørch.

Den kølighed bevarede Jonas, selv om han stod midt i heksekedlen, hvor alle angreb bliver overværet af hundredvis af mennesker.

»Jeg er rigtig koncentreret, når jeg fægter, for jeg arbejder virkelig hårdt for hvert point. Jeg hører slet ikke publikum og tænker ikke over, at de er her«, siger han.

Gensyn med verdensmester

De 13 fægtere var delt ind i to puljer, hvor de på skift mødte hinanden. Herefter blev de inddelt i en knockoutfase, hvor de tre bedste i puljen røg direkte videre til en kvartfinale. Jonas kendte på forhånd de fleste europæiske fægtere og deres teknik, mens dem fra andre kontinenter voldte ham mere besvær.

Det blev til tre sejre i puljen, hvilket ikke var nok til en direkte plads i kvartfinalen. Han mødte derfor portugiseren Antonio Charreau, som han uden det store besvær besejrede 15-9.

I kvartfinalen blev det til en 15-10-sejr over Chen Yi-Tung fra Taipei. Selv om resultatet lyder overlegent, var Winterberg-Poulsen noget mere presset i den kamp, og da det sidste stik blev sat ind, kastede han hjelmen af og udbrød et sejrsskrål.