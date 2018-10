Springet ind i evigheden: På seks sekunder ændrede Bob Beamon verdenshistorien Bob Beamon var nær aldrig kommet i den olympiske finale i 1968. Men det lykkedes lige, og i dag for 50 år siden sprang han de historiske 8,90 meter.

Da Bob Beamon stod og vuggede lidt frem og tilbage før han satte i gang med sit eksplosive løb, anede den 22-årige amerikaner næppe, at han 19 skridt og blot seks sekunder senere ville have taget et spring ind i evigheden. Men det var præcis hvad den 191 cm høje atlet gjorde, da han 18. oktober 1968 på Estadio Olimpico Universitario i Mexico City kl. 15.45 lokal tid satte begge fødder i sandgraven efter at være svævet gennem luften i noget, der mindede om netop en evighed.