Jonathan Groth debuterer i World Cup med to sejre

Bordtennis: Jonathan Groth fik en fremragende debut ved World Cup, da han med to sejre i gruppespillet sikrede sig adgang til lørdagens ottendedelsfinaler. Groth (nummer 18 i verden) slog ved stævnet i Paris, der har deltagelse den lavest rangerede spiller ved stævnet, australieren Hu Herning (nr. 170), 4-0, inden det blev 4-3 (4-11, 11-5, 12-10, 11-7, 7-11, 5-11, 11-8) over svenskeren Mattias Falck (nr. 19). Lørdag skal Groth møde japaneren Koki Niwa (nr. 10).

Golf: Andalucia Masters er årets sidste chance for at sikre sig spilleret på næste sæsons European Tour, hvilket er målet for eksempelvis Jeff Winther, men vejret i det sydlige Spanien driller. For anden dag i træk blev spillet afbrudt på grund af risikoen for lynnedslag, og adskillige spillere har derfor ikke kommet i gang med anden runde, der er udsat til lørdag. Lasse Jensen er bedst placerede dansker på en delt 20.-plads efter at have spillet første runde i par.

Foto: Issei Kato/AP Sauber driver Charles Leclerc of Monaco walks on the pit lane after retiring the race of the Japanese Formula One Grand Prix at the Suzuka Circuit in Suzuka, central Japan, Sunday, Oct. 7, 2018. (Issei Kato/Pool Photo via AP)

Formel 1. »Magnussen er og vil altid være dum. Det er faktum«. Med de ord tornede den kommende Ferrari-kører, Charles LeClerc, over sin kørerradio mod Kevin Magnussen under Japans Grand Prix. Udbruddet opstod efter en episode, hvor LeClerc i et forsøg på at overhale Magnussen trak til højre på banen, mens danskeren gjorde det samme. Forud for weekendens løb i USA har LeClerc dog nu fortrudt sit angreb på Kevin Magnussen.

»Selvfølgelig var det midt i kampens hede, men jeg kan godt fortryde, hvad jeg sagde i radioen. Det var lidt for ekstremt«, siger LeClerc til Autosport. LeClerc mener dog fortsat, at Magnussen blokerede hans bane med vilje, og vil tage sagen op med løbsdirektør,Charlie Whiting, på kørermødet op til weekendens løb i Austin.

Badminton: Danmark havde tre chancer er der for deltagelse i weekendens semifinaler ved Denmark Open. Den første blev forspildt, da mixed doublen Christinna Pedersen-Mathias Christiansen, seedet 5, tabte til de 3.-seedede indonesere Liliyana Natsir-Tontowi Ahmad 24-26, 10-21. Som cifrene antyder, var der klart mest kamp i første sæt, der tog 32 minutter, og hvor danskerne misbrugte tre sætbolde. Andet sæt tog 19 minutter, hvor indoneserne udspillede den danske mixed double. Senere møder Anders Antonsen kineseren Huang Yuxiang i herresingle, mens Line Højmark Kjærsfeldt i damesingle spiller dagens sidste kamp på bane 2. Hun møder Gregoria Mariska Tunjung, der sendte Mia Blichfeldt ud i anden runde.



Golf: Kun den nu førende østriger Christine Wolf leverede end bedre anden runde end Nicole Broch Larsen ved LET-turneringen Indian Open. Nicole Brich Larsen avancerede med sine 69 slag til en delt 7.-plads i 1 under par, hvilket er 7 slag efter Wolf, der er gået i udbrud emd to runder i 68 slag og er 4 slag foran nummer to.

Fodbold: Real Madrid skal til Afrika i næste runde af den spanske pokalturnering. Modstanderen er nemlig 3. divisionsholdet Melilla, der har hjemme i en spansk enklave på den nordafrikanske kyst. Barcelona skal møde et andet 3. divisionshold, Leonesa.

Fodbold: Dommeren Sandi Putros har efter en indsigelse fra Vejle erkendt, at han fejlbedømte en situation 5. oktober, da han udviste Viljormur Davidsen tidligt i Vejles kamp mod Sønderjyske. Davidsen slipper derfor for karantæne og kan være med i Vejles kamp søndag mod FC København.

Fodbold. Landsholdsspiller Andreas Christensen står aktuelt i sin første længere periode med modgang i karrieren, fordi han ikke er fast mand i Chelsea under den nye træner Maurizio Sarri. Derfor lufter far og agent Sten Christensen nu konkrete tanker om, at Andreas Christensen kan søge væk fra Chelsea. »Jeg er af den overbevisning, at vi vil forsøge at flytte Andreas til vinter. Til jul skal der ske noget andet, hvis ikke han spiller«, siger Sten Christensen i et interview med TV3 Sport.