Antonsen overlever tre matchbolde: »Det var fuldstændig vanvittigt, en sindssyg afslutning og en følelsesmæssig rutschebanetur« 21-årige Anders Antonsen fulgte op på sin sejr over Viktor Axelsen og er i semifinalen ved Denmark Open.

Anders Antonsen løftede ketsjeren som hilsen ud til publikum, der svarede tilbage med at give ham et bragende bifald. Technomusikken dunkede, og i et splitsekund lukkede han øjnene, mens han gik hen mod hovedbanen ved Denmark Open.



Han tog oplevelsen ind, eller måske forsøgte han at bevare fokus og roen i kroppen efter det pres, der pludselig var blevet plantet på hans skuldre efter sejren over Viktor Axelsen, og som havde gjort ham til favorit i kvartfinalen mod Huang Yuxiang.



Danmarks næstbedste herrespiller håndterede det hele og vandt 21-14, 13-21, 22-20 i et forrygende drama. Især det sidste sæt fik pulsen til at galoppere og publikum op ad stolene. Spillerne fulgtes stædigt ad indtil slutningen, hvor kineseren trak fra til 20-17. Men Anders Antonsen overlevede på utrolig vis de tre matchbolde og vandt fem point i træk.



Han hoppede rundt i sejrsrus på sin banehalvdel og kastede pandebåndet af sig, pulsen galopperede og et stående publikum klappede ham endnu højere ud af hallen og ned i mixed zone, hvor han tømte tre glas saftevand, mens hans svarede på spørgsmål.



»Det var fuldstændig vanvittigt, en sindssyg afslutning og en følelsesmæssig rutschebanetur. Det er en kæmpe stor sejr for mig, og at stå i semifinalen er klart mit største resultat indtil nu. Nu går jeg efter finalen«, siger Anders Antonsen.



Mod verdens nummer 4

Chou Tien Chen fra Taiwan, verdens nummer fire, som han aldrig har vundet over, venter i semifinalen.



»Jeg er ikke favorit, jeg har aldrig slået ham, og han har spillet rigtig godt og er formstærk«.



Det er du også...



»Ja, åbenbart. Jeg har egentlig ikke haft den bedste sæson, men lige nu går det godt. Og her på hjemmebane går jeg efter sejren«, siger Anders Antonsen.

Nederlag i mixed double

Til gengæld kunne mixed doublen Christinna Pedersen-Mathias Christiansen i kvartfinalen ikke følge op på det sikre og til tider overlegne spil, de havde vist frem for publikummet i Odense Idrætshal i første og anden runde ved Denmark Open.

Dertil var de forsvarende OL-mestre og verdens tredje bedste, indoneserne Liliyana Natsir-Tontowi Ahmad, for stærke og vandt 26-24, 21-10 i en kamp, hvor danskerne ikke udnyttede tre sætbolde i det første underholdende og dramatiske sæt. I det andet blev de udspillet.

Men tætheden i det første sæt – det varede 32 minutter - vidner om den kometkarriere, parret har haft siden dannelsen for et år siden, hvor de røg ud i første runde. Det store medaljemål er OL i Tokyo om to år, men indtil videre har parret vundet India Open, været i finalen i Korea Open og til EM og i semifinalen ved All England.

Det har været et fedt år

Og selvom det lige bagefter fyldte, at parret fik en »røvfuld« af indoneserne i andet sæt, kunne 31-årige Christinna Pedersens alligevel sætte nogle ord på årsdagen for makkerskabet med 24-årige Mathias Christiansen.

»Det har været et fedt år. Vi er hurtigt røget op blandt de bedste i verden. Det er jeg stolt over, og det er også derfor, at vi kan tillade os at være skuffet over nederlaget. Når vi har fået snakket kampen igennem, glæder jeg mig til de næste udfordringer, der venter os«, siger Christinna Pedersen.

»Når jeg kigger tilbage på året, kan jeg vist ikke være andet end tilfreds med de resultater, vi har lavet. Vi havde ikke drømt om, at det ville gå så stærkt, men vi vil fortsætte udviklingen og det hårde arbejde og forhåbentlig snuppe en titel engang imellem«, supplerer Mathias Christiansen.

For ham har satsningen i mixed double haft den konsekvens, at han ikke længere spiller herredouble med David Daugaard.

Parrets næste turnering bliver French Open.

Line Højmark Kjærsfeldt er i gang med sin kvartfinale mod indoneseren Gregoria Mariska Tunjung, der slog Mia Blichfeldt i anden runde.