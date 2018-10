Dansk succes i herresingle hviler nu på ung Aarhus-spiller

Han mener, at talenter og potentialet er til, at hun kan nå op i verdenstoppen. Alligevel maner Kim Nielsen til besindighed i forhold til et udråbe Mia Blichfeldt som den nye Tine Baun eller Camilla Martin.

»Jeg tror, at hun har pakken til, at det nok skal lykkedes at komme derop. Men giv nu hende og teamet omkring hende arbejdsro og lad os se, hvor langt vi kan drive det. Det er farligt at sammenligne med tidligere storhedstider, når der dukker nye talenter op«.

Anden runde blev også endestationen for herredoublerne Kim Astrup-Anders Skaarup Rasmussen, Mathias Boe-Carsten Mogensen og Niclas Nohr-Kasper Antonsen samt damedoublen Maiken Fruergaard-Sara Thygesen.

I damesingle vandt Line Kjærsfeldt i to sæt med cifrene 21-18, 21-12 over Beiwen Zhang fra USA.