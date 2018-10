Selvtillidsramt herredouble ryger ud og fortsætter dårlig stime Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding tabte skuffende i første runde af Denmark Open.

Denmark Open blev en kort fornøjelse for Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding.



Danmarks næstbedste herredouble, nummer syv på verdensrangliste og seedet seks ved turneringen i Odense, tabte til det indonesiske par, Berry Angriawan/Hardianto 21-13, 19-21, 15-21.

Danskerne havde ellers kampen i sin hule hånd efter et flot første sæt og en komfortabel føring i andet. Men så lukkede parret indoneserne, nummer 17 i verden, ind i opgøret og overlod al initiative til dem. Og efter en time og otte minutter havde Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding for fjerde turnering i træk tabt i første runde.

Nederlaget førte til store frustrationer for især Mads Conrad-Petersen, som i andet sæt kastede sin ketsjer højt op i luften og i presseområdet efter kampen hamrede den ned i gulvet og slog til væggen. Han havde svært ved at forklare nederlaget mod indoneserne, der også slog danskerne ved China Open for en måned siden.

»Vi førte stort, men pludselig skete der et eller andet, så vi blev usikre og lavede elementære fejl. Det er mangel på selvtillid og at have dårlige erfaringer med i bagagen fra tidligere turneringer. Vi gik fra at være to verdensstjerner til to amatører. Der er mange gode undskyldninger, men engang imellem kunne der godt gå noget vores vej, det er der intet, der gør i øjeblikket«, siger Mads Conrad-Petersen.

Bedre gik det for femteseedede Mathias Boe/Carsten Mogensen. De fik omvendt revancheret nederlaget i Japan Open i september mod hollænderne Jelle Maas/Robin Tabeling og vandt 21-19, 21-15 og møder i anden runde indoneserne Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Også damedoublen Maiken Fruergaard/Sara Thygesen vandt og møder i anden runde verdens bedste, japanerne Yuki Fukushima/Sayaka Hirot, mens mixed doublen Sara Thygesen/Niclas Nohr tabte.