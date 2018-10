Gak-gak i 2. division: Er B.93 verdens bedste udehold? I eftermiddag gør den gamle Østerbroklub et nyt forsøg på at vinde på hjemmebane. Ude går det noget bedre.

Normalt laver vi på Politiken ikke såkaldte foromtaler af kampe i den danske 2. division i fodbold, men denne oktoberlørdag bliver det nødt til at være anderledes.

For hvad der hidtil er foregået i den gamle, hæderkronede Østerbroklub B.93 er simpelthen så rablende usædvanligt, at udtrykket ’gak-gak’ er en underdrivelse.

Det er naturligvis sket før, at et fodboldhold har vundet alle sæsonens første seks udekampe i træk. Bevares, fodboldens gigantiske historik vil indeholde eksempler på fodboldhold, der på suveræn vis er gået sejrrige gennem hele sæsoner.

Brøndby, FC København og Manchester City

Så sent som sidste år vandt Brøndby 6 udekampe i træk i Superligaen og nåede ind i denne sæson op på en stime på 17 udekampe uden nederlag. Inden serien stoppede med et nederlag på 3-1 til FC København - lige ved siden af B.93’s hjemmebane, i øvrigt.

FCK gik selv gennem en hel Superligasæson som ubesejret på udebane i 2006/07, og så sent som sidste sæson vandt Manchester City sæsonens første 10 udekampe i Premier League.

Bare for at nævne nogle af de eksempler, der står i frisk erindring.

18 gange flere point på udebane

Så at B.93’s hold i 2. division øst har indledt denne sæson med 6 udesejre i træk er bemærkelsesværdigt, men på ingen måde unikt eller uden for tilfælde.

Men: Er det mon nogen sinde sket tidligere, at et fodboldhold har tjent 18 gange så mange point på udebane som på hjemmebane?

For lige præcis sådan er situationen for træner Danny Jungs usædvanlige mandskab.

Maksimumpoint, 18, på udebane, og 1 - som i ét - point i seks hjemmekampe på Østerbro Stadion.

I klubben prøvede man at forklare det for fodboldkendere besynderlige fænomen med, at midterholdet havde møde alle de gode hold hjemme og alle holdene fra den nederste halvdel på udebane.

Hvorefter B.93 tog til Vanløse Idrætspark i søndags og vandt 3-0 over et formstærkt hold, det havde tabt 2-0 til på hjemmebane.

0-4 mod Brønshøj, 0-2 mod Vanløse, 1-4 mod AB, 1-1 mod Slagelse, 0-2 mod HIK og 0-4 mod Middelfart lyder den række af kampe, de stakkels tilskuere på Østerbro Stadion har oplevet B.93 levere i denne sæson.

En hel række uden hjemmebanefordel

I eftermiddag gør B.93 et nyt forsøg. Klokken 15.00 mod Skovshoved, der har tabt 5 af sæsonens 6 udekampe.

Men den ellers så velkendte hjemmebanefordel er sat ud af spil i 2. division øst.

For udover B.93 er også topholdet Middelfart og Vanløse ubesejret på udebane, mens kun HIK - endda efter 7 kampe - er ene om at have den mere logiske statistik at være ubesejret på hjemmebane.

Så inden du farer til kiosken og satser sparepengene på, at NU må det da lykkedes for B.93, så tag lige med i overvejelserne, at gak-gak-rækkens 71 kampe har givet 23 hjemmesejre, 15 uafgjorte - og 33 udesejre.

Hjemmebanefordel?

Ikke i 2. division øst og SLET ikke på Østerbro Stadion.