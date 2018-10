Eriksen får comeback i de sidste 5 minutter i Tottenham-sejr

Fodbold: Erik Lamela blev matchvinder med et hovedstødsmål i Tottenhams 1-0-sejr på udebane over West Ham, der markerede Christian Eriksens comeback i Premier League efter en måneds skadespause. Danskeren kom på banen i de sidste 5 minutter. Pierre-Emile Højbjerg spillede derimod hele kampen, da Southampton med Jannik Vestergaard på bænken i hele kampen på udebane spillede 0-0 mod Bournemouth. Manchester City forsvarede førstepladsen i rækken ved ved fem forskellige målscorer at vinde 5-0 over Burnley.

Fodbold: Chelseas udligning til 2-2 i det sidste af 6 overtidsminutter kostede Manchester United den første sejr i seks år på Stamford Bridge. United havde ellers leveret et fornemt comeback efter Antonio Rudiger havde bragte Chelsea foran, men efter pausen scorede Anthony Martial to gange. Først sparkede Martial en løs bold i mål, efter et hårdt afrettet indlæg landede hos ham midt for mål, og efter 73 minutter trak han ind i banen fra venstre og sparkede bolden fladt i mål i det lange hjørne. Ross Barkley udlignede på en ripost efter et forsøg på stolpen og en stor redning af David De Gea, men Chelsea kan på andenpladsen senere i denne weekend risikere at blive overhalet af Liverpool, Arsenal og Tottenham.

Fodbold: Med sit 10. sæsonmål var Patrick Mortensen tæt på at blive matchvinder for Sarpsborg i norske Eliteserien, men et kvarter før tid udlignede Molde til 2-2.

Fodbold: Bayern München vandt for første gang i fire Bundesligakampe, da det på udebane blev 3-1 over Wolfsburg. Robert Lewandowski scorede Bayerns første to mål og efter er udvisning af Arjen Robben og en reducering af Wout Weghorst scorede James Rodrigues det sidste mål. Bayern er nu på andenpladsen 4 point efter Borussia Dortmund, der med Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen i startopstillingen vandt 4-0 over bundholdet VfB Stuttgart.

Håndbold: Efter to sejre tabte Københavns kvinder den tredje kamp i kvindernes Champions League, da russiske Rostov-Don i Brøndby Hallen vandt 27-21. «Vi kæmpede med vores angrebsspil i anden halvleg, og det gjorde, at de hele tiden var på forkant og havde teten. De tog tempoet ud af vores spil, og det gjorde, at vi blev for forsigtige og spillede langsomt. Gør man det mod så godt et forsvar, så scorer man ikke ret mange mål. Det endte resultatet også med at vise«, sagde træner Carsten Mortensen om nederlaget.

Fodbold: Real Madrid holdt en scoringspause på 465 minutter, hvilket er klubbens længste i den spanske liga siden 1985. Da Marcelo endelig fik scoret i dagens hjemmekamp mod Levante var der tale om en reducering til 1-2, der blev resultatet af kampen.

Håndbold: GOG var foran 19-14 med 20 minutter tilbage, men KIF Kolding fik det ene point ud af hjemmekampen, der endte 23-23. KIF var endda foran 23-21 og blev tilkendt et straffekast i slutsekunderne, men efter at have gennemset situationen på video, blev kendelsen ændret, så det sluttede uafgjort.

Fodbold: B.93 fordoblede antallet af point i hjemmekampene, da Christian Stokholm i 89. minut sikrede 3-3 mod Skovshoved. B.93 har i 2. division dermed hentet 2 point i 7 hjemmekampe og maksimumpoint, 18, i 6 udekampe.

Gak-gak i 2. division øst: