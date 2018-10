Lange Paul gav ny træner en perfekt debut Manden, der elsker at spille mod FC Nordsjælland, sørgede for den sikre sejr til Jess Thorups afløser

Paul Onuachu elsker at spille mod FC Nordsjælland. Det er den godt to meter høje FC Midtjylland-angribers favoritmodstander i Superligaen. Og det samme kan Kenneth Andersen sige – for den nye cheftræner, Jess Thorups afløser, som er ansat på en treårig kontrakt, har jo ikke mødt andre hold endnu i den bedste fodboldrække.

Tremålsskytten Onuachu blev hyldet af de medrejsende fans i Farum, da han forlod banen efter 80 minutter. Og efter slutfløjtet med 4-1 til gæsterne stående på måltavlen blev den debuterende FCM-træner omfavnet af sine assistenter, inden han glad og stolt takkede spillerne for en storslået præstation på Right to Dream Parks kunstgræs..

Paul Onuachu gik ind til kampen mod det superliga-hold, han har scoret mest imod, sikker på at nette igen - og nu er hans målregnskab mod Kasper Hjulmands hold 12 scoringer i 12 kampe. Det var Onuachu, der med gæsternes tre første scoringer afgjorde en underholdende forestilling, hvor den nye angriber, brasilianske Evander satte punktum med 4-1-målet.

I perioder var det mænd mod drenge. Midtjyderne var stærkest fysisk, bedst i nærkampene og i luften, og FCM-holdet optrådte med stor disciplin i defensiven, hvor Erik Sviatchenko, tilbage efter at have afsonet to kampes karantæne, var på toppen.

Hjemmeholdet forsøgte og lykkedes ganske godt med før pausen at sætte hurtigløberne Jonathan Amon og Goodsway Donyoh i scene med bolden i dybden. Kenneth Andersen måtte ud ved sidelinjen og give nogle ordrer, så FCN-offensiven blev tæmmet.

Og da Gustav Wiekheim smart og hurtigt slalomløb forbi to modstandere og lagde op til Onuachus 1-0-scoring, fik FCM-spillernes ligesom flere kræfter, mere mental styrke og sikker tro på, at der ville komme tre point med hjem i bagagen.

FCM’s dygtige wingbacker

Det er svært for modstanderne at dæmme op for de aggressive løb, der kommer fra wingbackerne Joel Andersson og Marc Dal Hende, og FCM-holdet får mange indlæg lagt i feltet. Donyohs udligning blev hurtigt glemt, da Onuachu nemt scorede til 2-1, og nigerianerens præcise 3-1-skud lukkede i realiteten kampen. Og FCN-spillerne så lidt opgivende og trætte ud.

For Kenneth Andersen var det en perfekt debut. Jørn Aaes (kun én kamp), Troels Bech, Allan Kuhn, Thomas Thomasberg, Ove Pedersen, Erik Rasmussen, Glen Riddersholm og Jess Thorup var cheftrænere i FC Midtjylland før ham. Allan Kuhn er træner i Hobro, Thomas Thomasberg i Randers FC og Ove Pedersen er ansat som assisterende sportschef i FCM.

Jess Thorup glad for sejren

Nede i Belgien har Jess Thorup sikkert fulgt med i, hvordan det gik på Right to Dream Park i Farum, mens han har siddet og for forberedt sig og glædet sig til at skulle debutere som ny KAA Gent-cheftræner. Der gør han i aften i udekampen mod Oostende, der ligesom Gent har 14 point efter ti kampe og ligger midt i tabellen. Jess Thorup har overtaget et hold, der på hjemmebane blev slået 5-1 af Genk i runden inden landskamppausen.

Jess Thorup har brugt megen tid på at studere de kommende modstandere. Det vigtigste for ham er at få løftet selvtilliden, gejsten og optimismen på holdet – så det kan spille med samme udtryk, som FCM har gjort i mange kampe, da han førte midtjyderne til DM-guldet i sidste sæson.