Messi sidder ude i flere uger med brækket knogle i armen

Direkte sport i tv

TV 2 13.30 Tennis: WTA-sæsonfinale, Wozniacki-Pliskova TV 2 Sport

12.00 Badminton: Denmark Open, finaler 00.00 Basketball: Cleveland-Atlanta TV3+

15.25Am. fodbold: LAChargers-Tennessee 18.30 Formel 1: USA’s Grand Prix 22.25 Am. fodbold: Washington-Dallas 02.20 Am. fodbold: Kansas-Cincinnati TV3 Sport

13.45 Fodbold: Viborg-Silkeborg 17.00 Formel Renault 2.0: Spaniens GP 18.00 Fodbold: AGF-AaB 21.00 Fodbold: Nice-Marseille 23.00 Motorsport: Nascar 01.05 Ishockey: NY Rangers-Calgary TV3 Max

12.00 Fodbold: Vendsyssel-Horsens

14.30 Håndbold: RN Löwen-Füchse (m) 16.00 Håndbold: Leipzig-Flensburg (m) 19.00 Am. fodbold: Chicago-New England 6’eren

17.00 Fodbold: Everton-Crystal Palace Canal 9

16.00 Fodbold: Vejle-F.C. København Eurosport 1

11.00 Bordtennis: World Cup (m)

13.45+19.45 Snooker: Home Nations Serie Eurosport 2

14.00 Fodbold: Randers FC-SønderjyskE

16.00Bordtennis: World Cup 21.15 Fodbold: D.C. United-NY City FC 23.15 Fodbold: FC Dallas-Kansas City

Fodbold. Lionel Messi har brækket en knogle i den ene arm, og Barcelona-stjernen er derfor ude af spillet i omkring tre uger. Dermed misser den argentinske superstjerne blandt andet El Clasxico - det traditionsrige opgør mellem den catalanske storklub og Real Madrid. Messis skade opstod i ligakampen mod Sevilla lørdag.

Golf. Nicole Broch Larsen gik sidste runde af Ladies European Tour-turneringen Hero Women’s Indian Open i et slag under par og sluttede dermed på 2. pladsen. Danskeren var to slag efter vinderen, Becky Morgan fra Wales.

Tennis. Elina Svitolina, der var en af de sidste spillere til at komme igennem nåleøjet til WTA’s sæsonfinale, åbnede turneringen med en sikker sejr i to sæt over tjekken Petra Kvitova. Sætcifrene lød 6-3, 6-3 i ukrainerens favør. Svitolina og Kvito er i samme gruppe som den danske titelforsvarer Caroline Wozniacki.

Ishockey. Mikkel Bødker scorede et mål, da hans klub Ottowa Senator vandt 4-3 over Montreal Canadiens i den nordamerikanske NHL-liga. Danskerens scoring var reduceringen til 2-3, og da Ottowa udlignede til 3-3, skulle kampen afgøres i overtid. Her blev Mark Stone matchvinder for Senators.

Fodbold. Thierry Henryk kunne ikke udrette mirakler i sin debut som cheftræner for AS Monaco. Klubben fra fyrstedømmet tabte lørdag på udebane 2-1 til Strasbourg, og det var Monacos 4 nederlag på stribe samt 9. kamp uden sejr.

Foto: Dansk Rugby Union FRK fik pokalen overrakt af Dansk Rugby Unions formand Jens Aage Skare Nielsen.

Rugby. Med den 10. sejr ud af 10 mulige vandt FRK Frederiksberg i overlegen stil det danske mesterskab hos herrerne. CSR/Nanok vandt sølv, mens bronzen gik til ARK.