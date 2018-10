Lyngby vil ophæve kontrakten med Nicki Bille efter anholdelse

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

13.30 Tennis: BNP Paribas WTA Finals 04.30 Basketball: LA Lakers-San Antonio TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-OB TV3 Sport 13.05 Tennis: Erste Bank Open 500 (m) 19.00 Tennis: Erste Bank Open 500 (m) 02.10 Amerikansk fodbold: Atlanta-NY Giants TV3 Max 21.00 Fodbold: Arsenal-Leicester 02.05 Ishockey: Winnipeg-St. Louis Eurosport 1 11.00 Bordtennis: World Cup (m) Vis mere

Fodbold. 1. divisionsklubben Lyngby vil ophæve kontrakten med den tidligere landsholdsangriber Nicki Bille. Det meddeler klubben mandag aften på sin hjemmeside, skriver Ritzau. Meldingen kommer, efter at TV3 Sport kunne fortælle, at den tidligere landsholdsspiller mandag ved middagstid var blevet anholdt på Strøget i København.

»Vi kan på nuværende tidspunkt konstatere, at Nicki Bille har forbrudt sig mod klubbens værdier, etik og moral i en sådan grad, at det er uforeneligt med at repræsentere Lyngby Boldklub. Grænsen er langt overskredet – og det får naturligvis en konsekvens. Lyngby Boldklub vil derfor hurtigst muligt tage initiativ til at mødes med Nicki Bille og hans agent med henblik på at ophæve aftalen«, meddeler Lyngby.

Lyngby oplyser, at angriberen er blevet varetægtsfængslet og er sigtet i sagen.



Københavns Politi oplyste tidligere mandag, at en person var blevet anholdt for uorden. I samme forbindelse blev en luftpistol fundet.

»Lyngby Boldklub og staben omkring klubbens førstehold har kæmpet hårdt for at hjælpe Nicki Bille tilbage i både fysisk og mental form. Lyngby Boldklub gav Nicki Bille en chance til. Alle har ret til en mulighed mere, men desværre greb han den ikke. Sagen er særlig ærgerlig for alle de folk i klubben, holdkammerater og trænere, der i bedste tro og efter bedste evne har forsøgt at hjælpe Nicki i den seneste tid«, skriver Lyngby.

Fodbold: Glen Riddersholm bliver ny sportschef i Vendsyssel FF. Det er nu bekræftet i en pressemeddelelse. Superligaklubben har dermed fundet afløseren for sportschef Mogens Krogh. Riddersholm var senest træner i AGF, men blev fyret for omkring et år siden. Tidligere i trænerkarrieren førte han FC Midtjylland frem til klubbens første mesterskab. Jobbet i Vendsyssel blev ledigt, da Brøndby-legenden Mogens Krogh for knap et par uger siden annoncerede sin opsigelse. Han takker af ved udgangen af oktober.

»”Det er et scoop, at vi i Vendsyssel FF kan tiltrække så stor en kapacitet som Glen Riddersholm, og vi er stolte af, at han har valgt os. Valget faldt på Glen, fordi han er en stor fodboldkapacitet, og har vist, at han kan føre et hold til tops. Han kender gamet indefra qua sin tid som cheftræner i både FC Midtjylland og AGF, og vi ser ham som en god sparringspartner for vores unge trænerteam. Samtidig har Glen et godt kendskab til talentnetværket i Danmark, da han tidligere har været U17-landstræner for Danmark. Vi er stolte af, at have fået en mand med den fodboldfaglighed, Glen har, ind i vores stab«, siger Vendsyssels bestyrelsesformand Jacob Andersen i en pressemeddelelse.

Det er første gang, Glen Riddersholm skal prøve sig af i sportsdirektørrollen, og den opgave glæder han sig til.

»Jeg har overvejet i lang tid, om jeg er parat til den. Jeg har været i fodboldbranchen i 33 år, og det er en udfordring, og det tænder jeg på. Det er et projekt og en udfordring, hvor jeg kan sætte mine kompetencer i spil, og kan blive udfordret med at lære nogle nye ting. Det er det, jeg har brug for i min karriere, og jeg glæder mig utrolig meget til at tiltræde i Vendsyssel FF«, siger den tidligere mestertræner i en pressemeddelelse.

Tennis. Clara Tauson avancerede mandag til sin højeste placering hidtil på juniorernes verdensrangliste. Den 15-årige dansker tog et spring på syv pladser og indtager tredjepladsen. Clara Tauson vandt søndag en turnering i Osaka i Japan.

Tennis. Ved kvindernes sæsonfinale mødtes de to seneste års vindere af US Open, da der blev taget hul på rød gruppe. Og efter et maratonopgør over næsten to en halv time trak amerikanske Sloane Stephens sig sejrrigt ud af mødet med Naomi Osaka fra Japan. Der måtte tre sæt til, inden Stephens havde vundet med cifrene 7-5, 4-6 og 6-1. Der måtte også tre sæt til, da Kiki Bertens leverede overraskelsen og besejrede Wimbledon-mesteren Angelique Kerber. 1-6, 6-3, 6-4 lød cifrene i hollænderens favør.

Motorsport. Glæde er vendt til skuffelse for formel 1-køreren Kevin Magnussen efter søndagens grandprix i Austin i Texas, hvor danskeren sluttede på en niendeplads, som udløste to VM-point. Løbets stewards har efterfølgende diskvalificeret Magnussen med den begrundelse, at han under løbet havde brugt mere end de tilladte 105 kilo brændstof i sin Haas-racer. Det fremgår af formel 1’s hjemmeside. Dermed mister Magnussen sin placering samt de to point i VM-stillingen. I en kommentar til diskvalifikationen skriver Kevin Magnussen på Twitter: »desværre kørte vi i dag formel brændstofbesparelse frem for formel 1. Og vi brugte 0,1 kilo (!) for meget i hele løbet, så vi blev diskvalificeret. Sådan er reglerne, så vi må bare kontrollere det bedre. Bilen var dog fantastisk og pitstoppet fremragende«, skriver han.