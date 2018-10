Wozniackis gruppe i sæsonfinalen bliver gyser

Direkte sport i tv Tirsdag 23. oktober TV 2 Sport 13.30 Tennis, WTA Finals: Caroline Wozniacki-Petra Kvitova 15.30 Tennis, WTA Finals: Karolina Plisková-Elina Svitolina 20.00 Håndbold: Randers- Holstebro (k) 03.00 Basketball: Denver-Sacramento TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U - Juventus TV3 Sport 13.55 Fodbold: U19 - Ajax-Benfica 15.55 Fodbold: U19 Manchester United-Juventus 18.55 Fodbold: AEK Athen-Bayern 21.00 Fodbold: Real Madrid- Plzen 01.05 Ishockey: NY Rangers-Florida TV3 Max 18.55 Fodbold: Young Boys-Valencia 21.00 Fodbold: Shakhtar Donetsk-Manchester City Eurosport 1 20.55 Cykling: 6-dagesløb Eurosport 2 07.00 Cykling: Tour of Hainan Vis mere

Tennis: Efter Caroline Wozniackis sejr over Petra Kvitova i Hvid Gruppes første kamp tirsdag ved WTA Finals, blev det til ukrainsk gevinst i anden kamp. Her sejrede Elina Svitolina 6-3, 2-6, 6-3 over Kvitovas landsmand Karolina Pliskova og er tæt på en kvalifikation til semifinalen, da hun også vandt sin første kamp i Rød Gruppe.



Stillingen i Hvid Gruppe:

1. Elina Svitolina, 2 kampe, 2 sejre, 4-1 i sæt, 26-18 i partier

2. Karolina Pliskova, 2 kampe, 1 sejr, 3-2 i sæt, 24-20 i partier

3. Caroline Wozniacki, 2 kampe, 1 sejr, 2-3 i sæt, 22-25 i partier

4. Petra Kvitova, 2 kampe, 0 sejre, 1-4 i sæt, 19-28 i partier (Tjekken er dermed ude af turneringen)

Hvis tre spillere ender med to sejre hver efter de tre runder, er det i første omgang antallet af vundne sæt og derefter antallet af vundne partier, der afgør, hvem der skal videre til semifinalerne.

Fodbold: OB’s 19-årige målmand Oliver Christensen debuterede i Superligaen med 1-1 i Brøndby mandag aften. Det blev en aften, han sent glemmer. »Det var helt vildt sjovt. Det var dejligt at få vist mig frem for alle«, siger han til Ritzau. »Det var også sjovt, da der pludselig var 6.000-7.000, der buhede af mig. Det har jeg ikke prøvet før på U19- eller reserveholdet. Det var en god erfaring for mig«, siger Oliver Christensen, der holdt buret rent frem til 82. minut, da Hany Mukhtar scorede, inden Ramon Leeuwin sikrede fynboerne det ene point. Begge hold ligger udenfor slutspilspladserne.

Fodbold: Ti spillerunder i næstbedste række var, hvad det blev til i spidsen for Hamburger SV for træneren Christian Titz. Den tyske traditionsklub oplyser på sin hjemmeside, at man har fyret Titz og i stedet hevet den tidligere Stuttgart-træner Hannes Wolf ind til at overtage roret.

Cykling: 21-årige Mikkel Frølich Honoré har fået en professionel kontrakt hos World Tour-holdet Quick-Step. Aftalen gælder for både 2019 og 2020. »Det er en drengedrøm, som går i opfyldelse. Jeg fik chancen her som stagiaire (rytter på prøve, red.) i de sidste par måneder af sæsonen, og jeg har nydt det, men ikke turdet drømme om en kontrakt, så det er en fantastisk følelse at få en«, siger danskeren ifølge holdets hjemmeside. Quick-Step råder i forvejen over Michael Mørkøv og Kasper Asgreen.



Fodbold: Fifa-præsident Gianni Infantino presser ifølge Ritzau igen på med ideen om to nye globale turneringer – en for klubhold og en for landshold. Gianni Infantino måtte ellers skrinlægge ideerne i foråret, men emnet er på dagsordenen igen, når Fifas magtfulde Council mødes fredag. Ifølge Infantino er en ’solid og seriøs’ gruppe investorer villig til at bruge 160 milliarder kroner over en 12-årig periode på at få etableret turneringerne.

Fodbold: Leicester-manager Claude Puel er utilfreds efter 1-3 mandag aften i London mod Arsenal. Leicester blev ifølge manageren snydt for et straffespark, inden mandskabet kom foran, da Hector Bellarin scorede i eget net. »På det tidspunkt, hvor vi dominerede kampen, kunne vi have fortsat vores stærke præstation med 11 mod 10«, siger Puel om situationen, da Rob Holding tilsyneladende havde hånd på bolden i sit eget straffesparksfelt. Målmand Kasper Schmeichel bakker manageren op: »Vi fik ikke noget hjælp af dommeren. Jeg har aldrig set et tydeligere straffespark«, siger Schmeichel ifølge Sky Sports. Arsenal er nummer 4 efter sejren.



Fodbold: Arsenals store helt i 3-1-sejren mod Leicester var tyskeren Mesut Özil. Midtbanemanden, der også er anfører, udlignede kort før pausen og var tillige med i begge Pierre-Emerick Aubameyangs mål efter pausen. Det var Arsenals 10. sejr i træk – en præstation, holdet ikke har formået siden 2007. »Özils engagement er forbilledligt både til træning og i kamp«, lød det rosende fra manager Unai Emery om tyskeren, der havde en vanskelig sommer med et uheldigt fotografi, et elendigt VM samt et større opgør med den tyske landstræner. Målet var Özils 30. i Premier League, hvor han nu er alle tiders mest scorende tysker.

I think we played some sexy football tonight Proud captain of this team and this club! © #YaGunnersYa #M1Ö @Arsenal pic.twitter.com/iPFGxViAes — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22. oktober 2018

Fodbold: Cristiano Ronaldo, der i aften i Champions League gæster sin tidligere hjemmebane i Manchester med Juventus, siger, at han er tryg omkring udfaldet af den anklage fra USA om voldtægt, der hænger over hovedet på ham. »Jeg vil ikke lyve om situationen. Jeg er meget tilfreds. Mine advokater føler sig fortrøstningsfulde og det gør jeg også«, sagde portugiseren på et pressemøde mandag.