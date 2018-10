Ung OB-debutant var på toppen mod Brøndby Vild og spændende afslutning, da Oliver Christensen afløste Sten Grytebust i målet hos OB, der fik 1-1 med hjem. Riddersholm ny direktør i Vendsyssel FF.

STEN GRYTEBUST HAR været en stærk målmand i Superligaen for OB. Og når en fyr på 19 på kampdagen får at vide, at han skal debutere i Superligaen på Brøndby Stadion, fordi Grytebust er skadet, ville han være undskyldt, hvis han fra start optrådte nervøst og usikkert. Men sådan var det overhovedet ikke med Oliver Christensen mod Zorniger-holdet, der har skuffet så stort i hjemmekampene. Han virkede rolig og vågen og var hurtigt ude af sit mål, når det var nødvendigt. Han brillerede før pausen, hvor Brøndby havde mest spil, OB to store chancer, med en effektiv blokering, da Kamil Wilczek var ved at slippe fri til en scoring.