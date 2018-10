Ronaldos advokater hævder, at belastende dokumenter er falske Cristiano Ronaldos advokater siger, at medier har baseret historier på falske dokumenter.

Superstjernen Cristiano Ronaldos nye advokater i USA tager nu til genmæle vedrørende den anklage om voldtægt, den portugisiske Juventus-stjerne har hængende over hovedet.

Las Vegas-advokaten med det dansk klingende navn Peter S. Christiansen fra Christiansen Law Offices i spillebyen meddeler i en erklæring, at flere af de dokumenter og oplysninger, som det tyske magasin Der Spiegel og flere andre medier, herunder Politiken, har baseret artikler om et påstået seksuelt overgreb mod den nu 34-årige Kathryn Mayorga på, er halve sandheder, pure opspind og deciderede fabrikationer.

»De dokumenter, der angiveligt indeholder udtalelser fra Ronaldo og har været rapporteret i medierne er komplette fabrikationer. Det er min opfattelse, at adskillige virksomheder (herunder også advokatfirmaer) på tværs af forskellige fagområder i 2015 blev hacket og deres elektroniske data blev stjålet og kom i en cyber-kriminels besiddelse«, forklarer advokat Christiansen og fortsætter:

Cristiano Ronaldo og Kathryn Mayorga på natklubben Rain i Las Vegas i 2009.

»Denne hacker forsøgte at sælge disse data og et mediehus har nu på uansvarlig facon offentliggjort de stjålne dokumenter, hvori væsentlige dele var ændret og/eller fuldstændigt fabrikeret«, lyder det endvidere fra advokatkontoret, der understreger, at det, der skete den nat mellem Cristiano Ronaldo og Kathryn Mayorga, skete frivilligt.

Der Spiegel og Politiken, der har set flere af de dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks, som Ronaldo-lejren nu omtaler som falsummer, skrev første gang om sagen i 2017, hvor det kom frem, at Ronaldo havde indgået et forlig til ca. 2,4 millioner kroner med en kvinde i Las Vegas i 2009.

Siden har Der Spiegel fundet frem til kvindes identitet, Kathryn Mayorga, der brød forliget med Ronaldo ved at tale offentligt om deres møde på en eksklusiv klub og nat i en luksuslejlighed for lidt over ni år siden.



Anklagemyndigheden i Las Vegas meddelte i sidste uge, at en efterforskning er sat i gang. Flere centrale dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks er også overdraget til politiet.



Ifølge de dokumenter udfærdiget i forbindelse med parternes oprindelige forlig udenom retssystemet, som Cristiano Ronaldos advokater nu kalder for falske, tilkendegav Cristiano Ronaldo i et spørgeskema, at Kathryn Mayorga under akten flere gange sagde både ’nej’ og ’stop’. Fodboldstjernen ændrede senere i forløbet dog forklaring til, at Mayorga havde givet samtykke til samlejet.