Efter gæld på 700 mio. og tur i 3. division: Skotsk gigant er tilbage på den store scene

Med gæld op over ørerne, dårlig likviditet og manglende finansiering var 25 ud af 30 skotske divisionsklubber enige om at tvangsnedrykke hovedstadsklubben til 3. division. 29 ud af 30 klubber stemte dog for, at Rangers kunne beholde sin licens i Scottish Football League.

Rangers F.C.’s ørkenvandring

I 2012 startede ’The Light Blues’ i landets fjerdebedste række. Holdets første kamp i 3. divisionen blev overværet af 49.118 tilskuere på Ibrox Stadium, hvilket vidnede om kolossal opbakning på trods af tvangsnedrykningen. Rangers F.C. vandt ligaen med 24 point til nærmeste forfølger og rykkede dermed op samme år, de blev tvangsnedrykket.

Året efter satte Rangers F.C. rekord med 102 af 108 mulige point og 106 mål i 36 kampe. Den skotske mastodont bevægede sig med rekordfart op igennem ligaerne. Det skal nævnes, at Rangers’ budget overgik alle modstandernes, inklusiv de evige rivaler fra Celtic F.C.

Det sidste led i rejsen tilbage til den bedste skotske liga blev hårdere end forventet, fordi to store klubber Hearts og Hibernian chokerede ved at rykke ned i landets næstbedste række samme år.

På trods af ’The Gers’ overlegne budget lykkedes det ikke klubben at tage det sidste skridt op ad stigen og endte hele 24 point bag Hearts på en tredjeplads i ligaen, hvilket betød, at Rangers skulle igennem playoff for at sikre sig en plads i det fine selskab. I de afgørende kampe mod Motherwell om oprykningen tabte Rangers sammenlagt 2-6 og måtte tage et år mere i den næstbedste række.

Skuffelsen, over ikke at rykke op, gjorde, at Rangers F.C. tog drastiske metoder i brug. Klubbens ledelse afskedigede 11 spillere samt den daværende manager, Stuart McCall, som underpræsterede året forinden. Ledelsen hyrede den tidligere Brentford-manager Mark Warbuton til at føre holdet op i den bedste række, hvilket lykkedes med overlegen margin på 11 point ned til nærmeste forfølger.

Skotsk topfodbold og tilbagevenden til Europa

Rangers F.C.’s første sæson tilbage i Scottish Premier League resulterede i en tredjeplads, hvilket gav adgang til kvalifikationen til Europa League.

Kvalifikationen endte i total skuffelse, da de blev ekspederet ud i første runde af upåagtede FC Progres Niedercorn fra Luxembourg med samlet 1-2. I ’The Gers’ anden sæson endte det med endnu en tredjeplads, som igen gav adgang til Europa League-kvalifikationen.