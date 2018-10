Dansk EM-værtskab i badminton var en feberredning Da Tyskland trak sig som vært for næste års EM i badminton for blandede hold, kom Badminton Europe i en kattepine. Danmark trådte til efter fire gange nej tak, fortæller generalsekretær Brian Agerbak.

Kontrakten lå klar til at blive skrevet under. Tyskland og byen Saarbrücken skulle være vært for EM i badminton for blandede hold næste år.

Men et hemmeligholdt millionunderskud i det tyske sportsforbund kom i foråret frem i offentligheden. Det fik det tyske badmintonforbund til at rive kontrakten i stykker og tvang Badminton Europe ud i et kapløb med tiden for at finde en ny vært. Og først efter fem gange nej fra andre forbund lykkedes det fire måneder før mesterskabet at finde en ny – Badminton Danmark.

Alternativt kunne det europæiske forbund have stået i den uhørte situation selv at måtte stå som arrangør. Det fortæller generalsekretær i Badminton Europe, Brian Agerbak.

Offentlig støtte væk

»Jeg har været ansat i forbundet i snart 16 år. Det er første gang, at jeg har oplevet at stå i sådan en situation, hvor vi kom så tæt på og måtte sige: Nu kan vi ikke vente længere, hvad gør vi nu, og hvor vi lavede en feberredning i sidste time«.

»Badminton Danmark har været villige til at støtte og hjælpe med at afholde arrangementet, og det er vi meget taknemmelige for«, siger han.

En turnering som EM for blandede hold er en af Badminton Europes største indtægtskilder.

Her generer forbundet et overskud, som bruges til at udvikle badmintonsporten i Europa. De uforudsete udfordringer betyder imidlertid, at der nu budgetteres med et underskud til næste års mesterskab, hvor de otte bedste europæiske lande dyster om trofæet, som Danmark har vundet 16 gange.

Budgetteret underskud

Forbundet går glip af en ifølge Brian Agerbak »markant« støtte i form af kommunale kroner, som normalt er en forudsætning for at tiltrække et mesterskab af denne størrelse. Derfor skal Badminton Europe eksempelvis selv betale for leje af hallen, udsmykning, transport og forplejning af frivillig.

Forbundet skal også finde sponsorer og håbe på, at danskerne vil tage i hallen og se de danske spillere. Derfor vil Danmark, der i kraft af værtsrollen automatisk er kvalificeret, spille alle sine kampe på favorable tidspunkter om aftenen.

»Det bliver ikke et overskudsgivende arrangement. Vi budgetterer med et underskud på cirka 500.000 kroner og håber så, at underskuddet ikke bliver større, og at vi kan lave sponsoraftaler, der kan få underskuddet ned«, siger Brian Agerbak.

Efter at Tyskland trak stikket, spurgte Badminton Europe store badmintonnationer som Rusland og England og derudover Tjekkiet og Schweiz, som havde vist interesse. Men ingen kunne lave aftaler med deres nationale støtteordninger og skaffe den nødvendige økonomi. Havde også Badminton Danmark sagt nej, havde forbundet Slovenien som en sidste mulighed.

»Men der kunne vi ikke stå inde for hallen, og der ville ikke komme mange tilskuere. Dermed ville det blive et dårligere tv-produkt. Men vi var aldrig kommet ud i den situation, at det ikke var blevet afholdt. Det har ikke været et tema, og der kommer vi aldrig hen«, siger Brian Agerbak.

Mesterskabet spilles 13. til 17. februar på Frederiksberg.