Real Madrid har fyret træneren efter ydmygelsen

Fodbold: Efter det ydmygende nederlag på 5-1 til FC Barcelona har Real Madrid fyret træneren Julen Lopetegui, der i juni blev fyret som spansk landstræner, fordi han havde forhandlet med den spanske storklub inden VM-slutrunden. »Denne beslutning, som er taget på højeste niveau, skal forandre dynamikken på holdet, mens alle vore sæsonmål fortsat er mulige at opnå«, skriver Real Madrid som begrundelse for fyringen Den 52-årige Lopetegui fik dermed kun fire måneder på posten. Han afløses i første omgang af andetholdstræneren Santiago Solari. Antonio Conte har været nævnt som et varmt emne som afløser, men ifølge spanske medier er italienerens iltre stil blevet mødt med skepsis blandt flere profiler i Real Madrids trup.

Håndbold: Jakob Vestergaards tilbagevenden som cheftræner for Viborgs kvinder har haft positiv effekt. Viborg vandt den femte sejr i seks kampe, da det mandag aften på udebane blev 29-19 over Ringkøbing, der fulgte med til 10-10.

Antidoping: Der er plads til forbedring i Det Internationale Antidopingagentur, Wada. Sådan har det lydt fra både nuværende og tidligere internationale sportsudøvere. De har blandt andet mistet tillid til Wada på grund af måden, som agenturet har behandlet den systematiske dopingbrug i Rusland på. De utilfredse røster får opbakning fra ledere i 18 antidopingorganisationer (Nado), herunder Anti Doping Danmark, der ved et møde om emnet i Paris i den forgangne weekend var repræsenteret ved direktør Michael Ask. Han understreger behovet for at arbejde for et styrket Wada.

Direktør i Anti Doping Danmar, Michael Ask, mener, der er brug for større gennemsigtighed i det Internationale Antidopingagentur (Wada). Foto: Tariq Mikkel Khan

»Jeg tror på, at Wada er den rette organisation til at stå i spidsen for den internationale antidopingindsats. Men der er et brændende behov for forandring«, siger Michael Ask i en pressemeddelelse og fortsætter: »Behandlingen af Ruslands systemiske doping har vist, at Wada’s nuværende konstruktion er sårbar over for politisk indflydelse fra såvel nationer som Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Der er derfor behov for større uafhængighed og gennemsigtighed, men også for at inddrage flere af de aktører, som til daglig er en del af antidopingindsatsen, eksempelvis udøverne og de nationale antidopingorganisationer«.

Håndbold: Tyskland må undvære en af sine markante spillere ved VM på hjemmebane til januar. I søndagens EM-kvalifikationskamp mod Kosovo blev Julius Kühn skadet, og mandag stod det klart, at Melsungenspilleren har ødelagt korsbåndet i det ene knæ. Julius Kühn blev sidste år nummer 2 på topscorerlisten i Bundesligaen med 224 mål og har i denne sæson scoret 62 mål i 10 kampe.

Fodbold: Rosenborg er tæt på at vinde det norske mesterskab for 4. år i træk og 26. gang i alt efter det sent søndag blev 2-1 på udebane over den nærmeste konkurrent, Brann. Mike Jensen scorede på et oplæg fra Nicklas Bendtner Rosenborgs mål til 2-0 med en venstrebensafslutning, der smuttede under Branns 19-årige målmand, Markus Olsen Pettersen.

Fodbold: U21-landsholdets forberedelser til EM-slutrunden i Italien og San Marino vil omfatte blandt andet to kampe i næste måned mod to andre slutrunde-deltagere, der tidligere har prøvet at vinde EM. Danmark møder Spanien på udebane i Logrono 14. november og England på hjemmebane i Esbjerg 20. november. Om Spanien og England også bliver danske modstandere ved slutrunden afgøres 23. november, når der i Bologna trækkes los til de tre grupper.

Steve Pearce fra Boston Red Sox blev efter triumfen kåret til finaleseriens mest værdifulde spiller, og han scorede to home runs i sidste kamp. Foto: David J. Phillip/AP

Baseball: Boston Red Sox sikrede sig natten til mandag dansk tid klubbens niende World Series-titel med en 5-1-sejr ude over Los Angeles Dodgers i den femte kamp i finaleserien af den amerikanske baseball-liga Major League. Boston vinder dermed serien, hvor der spilles bedst af syv kampe, med 4-1. Steve Pearce blev den helt store helt for Boston med to home runs. Han blev efter kampen kåret som den mest værdifulde spiller (MVP) i finaleserien. Det er andet år i træk, at Los Angeles Dodgers taber finaleserien. Sidste år blev det til et nederlag i syvende og afgørende kamp mod Houston Astros.

Fodbold: Den hollandske træner Phillip Cocu har ført PSV Eindhoven til det hollandske mesterskab i tre af de seneste fire sæsoner, men hans skifte denne sommer til tyrkiske Fenerbahce blev aldrig en succes. Søndag aften blev han fyret efter bare fire måneder i jobbet, da 1-3-nederlaget på hjemmebane til Ankaragucu fik bægeret til at flyde over for klubledelsen. Det fremgik af en meddelelse fra Istanbul-klubben kort efter kampens afslutning. Fenerbahce har blot vundet to gange og samlet 9 point i de første 10 spillerunder, og klubben ligger lige over nedrykningsstregen som nummer 15. Skulle klubben havne uden for top-3 i denne sæson, vil det være første gang i 10 år.



NFL: Mortens Andersens rekord i NFL på 2.544 point i den tidligere danske kickers 25-årige karriere i amerikansk fodbold blev slået søndag. Her sørgede 45-årige Adam Vinatieri fra Indianapolis Colts for først at tangere og siden slå rekorden, da Colts på udebane mødte Oakland Raiders. Vinatieri sparkede nok point hjem i første quarter af opgøret til at tangere Morten Andersens pointscore. Senere i andet quarter leverede Vinatieri sit andet field goal i kampen indtil da, og dermed nåede han op på 2.547 point, der er skrabet sammen i en karriere, der indtil videre har stået på i 23 år. I begyndelsen af oktober henviste Adam Vinatieri også Morten Andersen til andenpladsen i statistikken over flest scorede field goals i NFL.