Skandale, der ikke vil dø: Sexovergreb på mindreårige fortsatte trods anmeldelser til gymnastikforbund

FAKTA

Larry Nassar-sagen

I januar 2018 blev den tidligere læge på Michigan State University og i USA Gymnastics, Larry Gerard Nassar, idømt en straf på mellem 40 og 175 års fængsel for at have udsat en lang række piger og kvinder for seksuelle overgreb. Han havde erkendt sig skyldig i mere end ti tilfælde af overgreb.

Nassar blev i december 2017 idømt en straf på 60 års fængsel for børnepornografi og for at have forsøgt at ødelægge beviser.

I juli 2017 erkendte Larry Nassar sig skyldig i børnepornografi.

156 kvinder aflagde i 2017 vidneudsagn i sagen mod Nassar om seksuelle overgreb, og alle omtalte det samme: Nassar havde begået sexovergreb under påskud af at ville behandle sine unge patienter.

Kort før jul 2016 blev Larry Nassar arresteret af FBI, efter agenter havde fundet godt 37.000 billeder af børnepornografi i hans hjem samt en video, hvor Nassar forgriber sig på mindreårige piger.

I september 2016 var det The Indianapolis Star, der som det første medie berettede, at to tidligere amerikanske elitegymnaster stod frem og beskyldte Larry Nassar for seksuelle overgreb.

Vis mere