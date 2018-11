Bendtner scorer og møder til retssag som pokalfinalist

Direkte sport i tv Torsdag 1. november TV 2 Sport 19.30 Håndbold: Mors/Thy-KIF Kold. (m) 1.00 Basketball: Boston-Milwaukee TV3+ 19.30 Fodbold: FC Midtjylland-FC København 1.15 Am. fodbold: San Francisco-Oakland TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 0.05 Ishockey: NY Islanders-Pittsburgh TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Magdeburg (m) Eurosport 1 7.25/12.25 Snooker: Int. Championship 1.00 Fodbold: DC United-Columbus Eurosport 2 20.45 Fodbold: Manchester City-Fulham Vis mere

Fodbold: Når Nicklas Bendtner fredag møder i retten i København, hvor han er tiltalt i en voldssag, er det som nykåret pokalfinalist og målscorer. Bendtner scorede til 1-1, da Rosenborg vandt 2-1 over Start i en pokalsemifinale, der blev afgjort af indskiftede Alexander Søderlunds scoring i dommerens tillægstid. Rosenborg, der har Mike Jensen som anfører, møder i Strømsgodset i finalen 2. december.

Håndbold: I den tiende kamp lykkedes det for første gang i sæsonen Mors-Thy at vinde i mændenes liga, da det på en tætpakket hjemmebane blev 30-22 over KIF Kolding.

Fodbold: Med en sejr på 2-1 ude over Östersund er AIK tæt på at være svensk mester for første gang i 9 år. Med to spillerunder tilbage er Stockholmklubben 4 point foran IFK Norrköping. AIK’s første matchbold er en hjemmekamp mod midterholdet GIF Sundsvall på søndag kl. 17.30.

Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix Esbjergtræner Jesper Jensen ville i første omgang protestere mod en fejldom mod sin målvogter Sandra Toft i kampen mod Odense, men siden ombestemte klubben sig.

Håndbold: Team Esbjerg trækker en bebudet protest med krav om omkamp mod Odense tilbage. Da Odense onsdag aften vandt 24-23, vurderede Esbjergtræner Jesper Jensen ellers, at dommerne havde lavet en fejlkendelse ved stillingen 20-20. »Vi gør ikke mere ved sagen. Vi er blevet enige om, at vi gerne vil behandle andre, som vi selv vil behandles. Det vil sige, at hvis vi var i Odense for at spille og vandt, så var vi blevet ret trætte af, hvis det endte i en omkamp på grund af en forseelse, der skete ni minutter før tid«, siger Jesper Jensen til TV2 Sport.

Svømning: På førstedagen af de danske kortbanemesterskaber i Vejle var der guldmedaljer til Caroline Erichsen (100 m butterfly), Daniel Skaaning (100 m medley), Maria Grandt (200 m medley), Gustav Friberg (200 m ryg), Julie Kepp Jensen (50 m ryg), Tobias Bjerg (50 m bryst), Rikke Møller Pedersen (100 m bryst), Frederik Rindshøj (100 m fri), Helene Rosendahl Bach (400 m fri) og Alexander Aslak Nørgaard (800 m fri). Derimod måtte OL-bronzevinderne Jeanette Ottesen og Mie Ø. Nielsen nøjes med sølv i henholdsvis 100 m butterfly og 50 m ryg. En dansk juniorrekord i 100 m brystsvømning rakte til en bronzemedalje for Thea Blomsterberg, men den mest opsigtsopvækkende præstation leverede 18-årige Alexander Aslak Nørgaard, da han med sin vindertid på 7.42,73 min. barberede 15 sekunder af sin personlige rekord og kun var 3 sekunder fra Mads Glæsners 9 år gamle danske rekord.

MMA: Når den 34-årige eksbryder og OL-sølvvinder Mark O. Madsen 15. december i Frederikshavn skal ud i sin sjette kamp, bliver det mod englænderen Matthew Bonner.

Motorsport: Haas-køreren Kevin Magnussen og resten af formel 1-feltet får en ny destination på programmet i 2020. Vietnam er nemlig blevet lukket ind i varmen, oplyste myndighederne i hovedstaden Hanoi torsdag. Grandprixet bliver et regulært gadeløb og banen forventes offentliggjort senere i denne uge. Der er i Danmark blevet arbejdet på at få et Formel 1-grandprix til København, men de planer er indtil videre strandet på grund af uenighed om finansieringen.

Fodbold: Man skal holde øjne fokuserede og ører spidse, når man fremover er til bestyrelsesmøde i 1. divisionsklubben Viborg, for man risikerer at forveksle en person med en anden. Kim Nielsen gik på generalforsamlingen onsdag af som bestyrelsesformand i klubben for at fortsætte i en rolle som næstformand. Torsdag blev den nye formand for bestyrelsen så præsenteret. Han kommer fra konsulentvirksomheden Achievers - og hedder Kim Nielsen. »Vi skal tilbage og være en fast del af Superligaen, og allerede nu skal vi sikre, at bestyrelse og ledelse arbejder på superliganiveau«, er meldingen fra Kim Nielsen – altså fra den nye formand.

Tennis: Det nye samarbejde mellem den bulgarske profil Grigor Dimitrov og den amerikanske legende Andre Agassi mødte en markant forhindring torsdag eftermiddag ved Paris Masters. Den 5.-seedede kroat Marin Cilic vandt således 3. runde-kampen 7-6, 6-4 og er klar til en kvartfinale mod titelfavoritten Novak Djokovic fredag formiddag dansk tid. Djokovic satte personlig rekord med 30 sætsejre på stribe ved at besejre Damir Dzumhur 6-1, 2-1, da bosnieren måtte opgive pga. en rygskade.

Tennis: Julia Görges er forsvarende mester ved WTA Elite Trophy, som i øjeblikket spilles i kinesiske Zhuhai. Tyskeren fik en svag start i Rose-gruppen med nederlag til estiske Anett Kontaveit, men torsdag gik det bedre, og hun vandt 6-2, 7-6 over belgiske Elise Mertens. Kun vinderen af hver af de fire grupper med tre spillere går videre.

Foto: Nelson Antoine/AP Dario Benedetto og Sebastian Villa i jubel efter 2-2-målet.

Fodbold: Finalerne i 2018-udgaven af den sydamerikanske pendant til Europas Champions League bliver et af fodboldverdenens helt klassiske opgør. Årets to finaler bliver nemlig et rent Buenos Aires-opgør, når ærkerivalerne Boca Juniors og River Plate tørner sammen. River Plate kvalificerede sig natten til onsdag ved at vinde 2-1 i en højdramatisk affære og dermed gå videre på reglen om flest scorede mål på udebane mod de nu detroniserede mestre fra Gremio, mens Boca Juniors fulgte trop natten til torsdag. Her blev et andet brasiliansk hold, Palmeiras, besejret over to kampe.

Darío Benedetto in #CopaLibertadores Semifinal:



2 sub appearances

41 minutes

3 goals

3 shots

8 passes

18 touches



INCREDIBLE impact as a supersub. Extraordinarily clinical finishing to score 3 of #Boca's 4 goals, leading them to #CopaLibertadores Final.#VamosBoca #Pipa pic.twitter.com/hMOQiaqh96 — #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) 1. november 2018

Boca spillede 2-2 i det andet opgør, da den brandvarme reserveangriber Darío Benedetto udlignede 20 minutter før tid og dermed sikrede en samlet gevinst på 4-2. Darío Benedetto scorede også begge Bocas mål i det første opgør. Finalerne, der bliver første gang de to giganter skal kæmpe om kontinentets mest prestigefyldte trofæ i en såkaldt ’Superclásico’ afvikles 7. og 28. november. River Plate og Boca Juniors har tidligere spillet mod hinanden 246 gange i det, der betragtes som fodboldverdenens største rivalisering overhovedet.

Fodbold: FC København og FC Nordsjælland har nu Det Internationale Fodboldforbund Fifa’s ord for, at de intet gjorde forkert, da de for år tilbage tilknyttede ivorianeren Aboubakar Keita (FCK) og amerikaneren Jonathan Amon (FCN). Spillerne var under 18 år, da de kom til Danmark, hvilket umiddelbart var i strid med de internationale transferregulativer, men da der først blev indgået professionelle kontrakter efter spillernes 18 års fødselsdag, har der tilsyneladende intet været at komme efter. »Nu har både FC København og FC Nordsjælland, som forventet, modtaget skriftlig bekræftelse fra Fifa, hvor det klart fastslås, at der ikke er fundet nogen som helst forhold i de to klubber, der giver grundlag for hverken en videregående undersøgelse, en sag eller en straf«, hedder det i en fælles erklæring fra FC København og FC Nordsjælland.