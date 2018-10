Brøndbys ineffektive kvinder er færdige i Champions League For andet år i træk vandt norske Lillestrøm den europæiske returkamp på Brøndby Stadion.

Med den kiksede kvalifikation til VM-slutrunden i 2019 og dermed også muligheden for at komme til OL i 2020 er der lange udsigter for betydende internationale opgaver for de kvindelige danske landsholdsspillere.

De må i stedet spille internationale kampe med i deres klubber, og det får flere af dem mulighed for i 2019.

Pernille Harder kommer helt sikkert videre til forårets kvartfinaler i Champions League med Wolfsburg, der inden returkampen senere i aften på udebane fører 4-0 over Atletico Madrid, der kommer i hvert fald en dansk vinder ud af returkampen mellem Paris SG med Signe Bruun og Linköping med fire danskere i truppen, og i morgen skal FC Rosengård fra Sverige med Sanne Troelsgård og Simone Boye Sørensen mod Slavia Prag prøve at vende 2-3 fra hjemmekampen til avancement.

Brøndby tabte til effektive nordmænd

Brøndby er derimod færdig i turneringen, efter for andet år i træk at have tabt til det de seneste fire års norske mestre, LSK fra Lillestrøm.

Lige som sidste år i 1. runde kom Brøndby ellers fra Norge med uafgjort, da det blev 1-1 i den første kamp, men på Brøndby Stadion blev hjemmeholdet straffet af et effektivt modstander, der i anden halvleg scorede to gange på 7 minutter og vandt 2-0.

Brøndby var kolossalt aggressive fra start og Mille Gejl var tæt på med en afslutning, som LSK-målmålmanden Cecilie Fiskerstrand fik reddet til hjørnespark.



Foto: Jens Dresling Brøndbys største chance tilfaldt Nanna Christiansen, der headede forbi mål, inden LSK scorede i anden halvleg.

Sofie Svava lavede fine ting på Brøndbys venstrekant, men det var efter et indlæg fra højre, Nanna Christiansen headede lige forbi på Brøndbys største chance i første halvleg.

To norske mål på 7 minutter

Billedet var det samme efter pausen, men Brøndby mangel på effektivitet og skarphed i den afgørende fase blev straffet efter 70 minutter, da Anja Sønstevold fik hovedet på et hjørnespark og scorede til 1-0.

På det tidspunkt førte Brøndby 8-3 i hjørnespark og 12-8 i afslutninger, og begge de ligegyldige føringer blev øget, da Nicoline Sørensen driblede sig på skudhold, men måtte se sin afslutning midt i målet blive slået til endnu et hjørnespark.

Den bedre norske effektivitet blev understreget efter 78 minutter, da Guri Reiten løb igennem i venstre og fra baglinjen spillede skråt bagud til Synne Skinnes Hansen, der lukkede og slukkede for Brøndbys europæiske sæson.

Foto: Jens Dresling 1/8 finale i Womens Champions League på Brøndby stadion: Brøndby - LSK Kvinner FK. LSK Kvinner FKs Anja Sonstevold jubler efter scoring til 0-1 sammen med Synne Hansen.