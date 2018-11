Brasiliansk fodboldstjerne konkurs. Ejer kun 5,80 euro Monacos ejer anholdt, sigtet for korruption og Oliver Bjorkstrand sat af holdet.

Fodbold. Ifølge de spanske sportsaviser Marca og AS er den tidligere vinder af Ballon d’or og dermed verdens bedste fodboldspiller, brasilianske Ronaldinho, gået konkurs med en milliongæld. Ronaldinho, der i 2002 blev verdensmester med Brasilien og i sin storhedstid tryllede for FC Barcelona, er blandt andet kommet i økonomisk uføre med nogle mislykkede investeringer. Desuden har han sammen med sin bror stået for den ulovlige opførelse af et sukkerraffinaderi, og den efterfølgende millionbøde har han ikke kunnet betale. Det brasilianske internetmedie UOL skriver, at Ronaldinho blot har 5,80 euro (ca. 45 kr.) på sin bankkonto.

Fodbold. Alt hvad der for øjeblikket kan gå galt i den franske storklub AS Monaco, går galt. Tirsdag blev holdet ydmyget på hjemmebane i Champions League, da Club Brugge vandt 4-0, og nu er klubbens ejer, den russiske milliardær Dmitri Rybolowlew, blevet varetægtsfængslet i fyrstedømmet. Det skriver AFP. Den russiske oligark beskyldes for korruption og skulle angiveligt have forsøgt at bestikke politi og andre myndigheder med gaver og festinvitationer.

Foto: Eugene Hoshiko/AP Taget, der er lavet af træ, er nu på plads over den olympiske gymnastikarena.

Olympisk. Om mindre end to år skal Tokyo være vært for de olympiske sommerlege, og arbejdet med de forskellige arenaer skrider frem. Senest er taget blevet lagt på gymnastikhallen, hvor Simone Biles skal forsøge at føje yderligere guldmedaljer til de fire, hun vandt i Rio de Janeiro i 2016. Arenaen får plads til 12.000 tilskuere og er budgetteret til at koste 1,1 milliarder kroner.

Fodbold. Dortmund-anfører Marco Reus ærgrede sig over sit holds 2-0-nederlag ude til Atletico Madrid i Champions League. »Det var et unødvendigt nederlag, for vi kontrollerede kampen i de første 20 minutter, havde bolden meget, men lukkede så et mål ind, og det ændrede kampen. Vi lignede ikke os selv efter det, og det var ikke vores bedste kamp. Det var vores første nederlag i sæsonen, og det var fortjent. Atlético Madrid tillod os ikke mange chancer«, siger Marco Reus ifølge uefa.com.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand var sat af holdet, da Columbus Blues Jackets vandt 4-1 over Dallas Stars i den nordamerikanske NHL-liga. Danskeren spillede i sidste sæson samtlige kampe i grundspillet for Blue Jackets, men har i denne sæson været inde i en dårlig periode. Derfor valgte træneren at give ham en pause.

Basketball. DJ McCollum var den helt store spiller, da Portland Trail Blazers besejrede Milwaukee Bucks 118-103 i den nordamerikanske NBA-liga. McCollum sænkede 40 point,. og han bidrog yderligere til sejren med 6 assist. Det var blot det andet nederlag til Bucks i 10 kampe.

Håndbold. Med en sejr på 30-25 over Herning-Ikast melder de tidligere danske mestre fra Nykøbing Falster sig atter ind i topstriden i denne sæson. Sejren kom ovenpå en periode med tre nederlag i fire kampe, og med de to point rykker Nykøbing frem på ligaens 3. plads. Johanna Westberg bombede 11 mål ind for hjemmeholdet, mens landsholdsspiller Louise Burgaard var bedste skytte hos jyderne med 7 pletskud.