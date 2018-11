Hjemvendt lejesvend skaber ny spænding ved at score to gange mod Liverpool Røde Stjerne og Club Brugge vandt aftenens tidligere Chamopions League-kampe.

Fjerde runde af gruppespillet i Champions League handler ofte om, hvilke og hvor mange klubber, der på et tidligt tidspunkt gør sig klar til næste års ottendedelsfinaler.



Onsdag aften har eksempelvis Ajax eller Bayern München i gruppe E og Juventus i gruppe H den mulighed, men i tirsdagens tidlige kampe var scenariet et helt andet. Der blev der skabet fornyet spænding i et par grupper, da Røde Stjerne og Club Brugge begge efter 1 point i de første tre kampe prøvede at vinde for første gang i denne sæson

To uger efter at være blevet afklapset med 4-0 på Anfield af Liverpool tog Røde Stjerne revanche ved at vinde 2-0 over sidste sæsons finalist i et møde mellem 2 af de ikke færre 13 klubber i årets gruppespil, der tidligere har vundet turneringen.

Mestrenes mester i 1991

Røde Stjerne Beograd vandt i 1991 inden opløsningen af Jugoslavien den næstsidste udgave af Europa Cuppen for mesterhold, inden den blev til Champions League.



Nu er Røde Stjerne serbisk mester med et hold bestående primært af nationale spillere, og det var en af dem, Milan Pavkov, der blev den store helt i sejren over Liverpool.

Liverpool brændte et par gode muligheder, hvor af den største tilfaldt Daniel Sturridge, der i fri position høvlede bolden over mål, men så slog Pavkov til to gange i kløbet af 7 minutter midt i første halvleg.

Først kom Pavkov højest og stærkest på et hjørnesparksbold, som blev pandet i kassen med stor kraft og dernæst var det en højrebenshug fra 20 meter, der fordoblede føringen.

Udlejet hele sidste sæson

24-årige Milan Pavkov var i øvrigt slet ikke med til at vinde det seneste mesterskabet med Røde Stjerne. Han var hele sidste sæson udlejet til Radnicki Nic. hvor han med 23 mål blev nummer to på topscorerlisten efter Aleksandar Pesic, som Røde Stjerne siden har solgt til Al-Ittihad i Saudi-Arabien, hvor kroaten Slaven Bilic er cheftræner.

Det har givet plads til Pavkov hos Røde Stjerne, der efter 15 kampe fører den serbiske liga suverænt med 43 af 45 mulige point og Pavkov som topscorer sammen med ghaneseren Richard Boakye med hver 5 mål, men målene mod Liverpool var Pavkovs første i en europæisk turnering.

Liverpool trykkede på efter pausen for at undgå endnu et nederlag på udebane i turneringen. Sadio Mané misbrugte en stor chance, et højt indlæg hoppede en gang på overliggeren og Mohamed Salah ramte stolpen, men Liverpool har efter to kampe ikke scoret på udebane.

Monaco - Club Brugge 0-4

I tirsdagens anden tidlige kamp mødtes to klubber, der begge har en tabt finale i turneringen som bedste resultat, men det er længe siden, at Monaco (2004) og Club Brugge (1978) var SÅ gode.

Nu må de formentlig nøjes med at spille om gruppens tredjeplads efter Dorussia Dortmund og Atlético Madsen, og den videre deltagelse i Europa League belgiske Club Brugge til at snuppe efter det på udebane blev 3-0 på et halvtomt stadion i Monaco, der stod i skærende kontrast til den stemningsfulde kulisse med over 50.000 tilskuere i Beograd.

Hans Vanaken blev dobbelt målscorer i løbet af 5 minutter i første halvleg, hvor Club Brugge var foran 3-0 efter 24 minutter med brasilianeren Wesley som den anden målscorer, inden den hollandske anfører Ruud Vormer lukkede kampen med en kontrascoring efter 85 minutter.