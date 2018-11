Brøndby slider sig til sejr og belønner trofast publikum Brøndby rejste sig efter nedturen mod FCK med fight og sejr mod AGF.

I søndags tabte Brøndby 1-0 på hjemmebane til FC København efter en scoring i tillægstiden. Træner Alexander Zorniger var enormt skuffet og undskyldte overfor de tusinder af tilhængere, som klubben ikke kan give de point, de har fortjent.

Men fredag aften, hvor Brøndby Stadion igen dannede ramme om en intens og i perioder hård superligafight med Brøndby som let toneangivende, fik de hårdt prøvede blågule fans ikke bare point, de fik en sejr og tre point mod AGF, der blev slået 2-0.

Den første sejr i en måned var samtidigt den blot anden hjemmesejr i denne sæson for den klub, der for et halvt år siden havde mesterskabsmatchbold, men trods den aktuelle 4. plads alligevel må regnes ind i en gruppe på 7-8 hold, der spiller om de tre slutspilspladser, som der ikke står FCM, FCK eller Esbjerg på.

1-0-målet blev sat ind af Dominik Kaiser midt i 2. halvleg, da han efter bandespil med sin tyske landsmand Hany Mukhtar skabte forløsningen med en kontrolleret flugter, mens superligatopscorer Kamil Wilczek scorede på straffespark i 86. minut efter at AGF-målmand Oscar Whalley havde set rødt efter to gule kort.

Foto: Jens Dresling AGF målmand Oscar Whalley kan se frem til en karantæne efter udvisningen, der kom efter han havde fældet Mikael Uhre.

Efter denne 16. runde af Superligaen er der landsholdspause. Her får trænerne mulighed for at finjustere en række taktiske ting i jagten på de maksimalt 30 point, der ligger og venter frem til 26. spillerunde, hvor boet gøres op og Superligaen deles i slutspil og kvalifikationsspil.

I de foreløbigt to sæsoner med slutspil har 35 point været nok til at klemme sig ind i top-6 på yderste mandat. Brøndby har nu 21 point efter 16 kampe, mens AGF har 18.

