Fifa vil udelukke udbryderne fra VM og EM

»Enten er du inde, eller også er du ude«.

For Fifa-præsident Gianni Infantino er det enten-eller for spillerne i de store klubber, der som afsløret i Football Leaks har planer om at bryde ud og danne deres egen European Super League.

Infantino havde i dag inviteret en lille gruppe journalister fra blandt andet nyhedsbureauet AP indenfor i Det Internationale Fodboldbunds hovedkvarter i Zürich for at svare på blandt andet de planer, som de lækkede dokumenter i Football Leaks afslører, at nogle af Europas allerstørste klubber i det skjulte har arbejdet med.

VM- og EM-slutrunder, landskampe i det hele taget og de nationale ligaer vil være lukkede fodboldbaner for spillere, der eventuelt optræder i en udbryderliga uden for Fifa’s regi, understregede Infantino.

»Du kan ikke have den ene fod indenfor og den anden udenfor«

Politiken er blandt de 15 medier med adgang til de lækkede dokumenter, der i fredags afslørede storklubbernes planer om en europæisk liga med 16 klubber med start i 2021 som erstatning for Champions League.

»Hvis du bryder ud, bryder du ud. Du kan ikke have den ene fod indenfor og den anden udenfor«, sagde Fifa’s juridiske direktør, Alasdair Bell, på pressemødet.

Både Infantino og Bell har som ledere i Uefa, Det Europæiske Fodboldforbund, været medvirkende til, at Champions League gradvis har involveret flere og flere klubber fra de fem største lande og koncentreret fordelingen af de astronomiske beløb blandt de i forvejen rigeste.

Alligevel fremgår det af den mailkorrespondance, som Football Leaks har afsløret, at klubberne vil nedsætte risikoen for at ryge ud af det gode selskab ved at garantere mangeårigt medlemskab i en ny liga.

Et nyt tilbud til klubberne

Som Fifa-præsident har Infantino tidligere lanceret et forslag om en ny global klubturnering, Club World Cup, hvert fjerde år, hvor i hvert fald halvdelen af de 24 klubber skulle være europæiske.

»Club World Cup er svaret på ethvert forsøg på bare at tænke på en form for udbryderliga«, sagde Infantino om forslaget til en turnering med en præmiesum på 20 milliarder kroner.

Infantino føler sig dog overbevist om, at klubbernes planer om at bryde ud vil gå i sig selv.

»Folk er stadig fornuftige. Jeg stoler i hvert fald på, at klubbernes ejere og præsidenter vil tage diskussionen«, sagde Fifa-præsidenten.