Lidt opmuntring til Chelseas danske luksusreserve

Fodboldpolitik: Sloveneren Aleksander Ceferin kan godt belave sig på yderligere fire år som europæisk fodbolds førstemand. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har ingen modkandidater meldt sig til Uefa’s præsidentvalg, der finder sted i februar. Fristen for at udfordre den siddende præsident udløb onsdag ved midnatstid. Ceferin blev valgt som præsident første gang i 2016, hvor han undervejs i en valgperiode afløste Michel Platini, der var blevet suspenderet.

Fodbold: Den tidligere Manchester United-spiller Cristiano Ronaldo var tilsyneladende ikke voldsomt imponeret over sin gamle klub, der onsdag aften gæstede Ronaldos nye mandskab, Juventus, i Champions League. United vandt kampen 2-1, men ifølge Ronaldo var der mere tale om en foræring fra hjemmeholdet end en god indsats af gæsterne. »Vi dominerede kampen og skabte masser af chancer til at få den afgjort. Manchester gjorde nærmest intet for at vinde kampen. Men jeg vil ikke tale om, at det var held. Det var mere en gave fra os«, siger Ronaldo efter kampen ifølge Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside. Portugiseren havde bragt Juventus foran med 1-0 med en flot flugter, inden Manchester United med to sene scoringer fik vendt resultatet. Det er dog fortsat italienerne, der topper Champions Leagues gruppe H. »Det er aldrig godt at tabe en kamp, men det her var formentlig det bedste tidspunkt at tabe på for os. Vi ligger stadig på førstepladsen, og jeg er sikker på, at vi nok skal kvalificere os som etter«, siger Ronaldo.



Tennis: Græske Stefanos Tsitsipas er som den første klar til semifinalerne ved NextGen ATP Finals i Milano. I sin anden kamp besejrede han USA’s Frances Tiafoe 3-0 i en turneringsform, hvor der spilles bedst af fem sæt, men kun til fire vundne partier. Den anden kamp i gruppe A endte med en 3-2-sejr til polske Hubert Hurkacz over spanske Jaume Munar. I gruppe B vandt USA’s Taylor Fritz 3-1 over det italienske wildcard Liam Caruana, mens australske Alex De Minaur vandt 3-1 over russeren Andrei Rublev.

Fodbold: Målmandstræner Kaj Stefansen forlader superligaklubben Sønderjyske til fordel for et job i det kinesiske fodboldforbund, hvor han skal træne målvogterne på Kinas kvindelandshold. »Jeg er blevet 50 år, og jeg har været i den danske liga de seneste 32 år, så det bliver vildt spændende at prøve noget helt nyt i et stort og anderledes land«, siger Kaj Stefansen i en pressemeddelelse. Sønderjyske har i stedet ansat Toivo Vadum, der tidligere har været målmandstræner i Vejle Boldklub.



Badminton: Duoen Kim Astrup-Anders Skaarup er klar til kvartfinalen i Fuzhou China Open i Kina. De sjetteseedede danskere besejrede torsdag morgen dansk tid Han Chengkai og Zhou Haodong fra værtsnationen i to sæt med cifrene 21-19, 21-17. Chengkai-Haodong var også modstanderne, da Astrup og Skaarup i september fik et internationalt gennembrud med en finalesejr i en endnu større kinesisk turnering, Victor China Open. Senere torsdag skal de sidste to danskere i aktion i anden runde. I herresingle spiller Anders Antonsen mod Kenta Nishimoto, mens Hans-Kristian Vittinghus skal op imod verdensmester Kento Momota. Fuzhou China Open rangerer som en super 750-turnering og er dermed på niveau med eksempelvis Denmark Open.

Ishockey: Talentet Oliver True skal i resten af denne sæson spille for Metal Ligaens aktuelle tophold, Rungsted Seier Capitals. 18-årige True, der i sidste sæson optrådte for Ottawa 67’s på højeste juniorniveau i Canada, har allerede været på isen for Rungsted og har nu underskrevet en aftale, der gælder sæsonen ud. Også den et år yngre Nicolai Harries Andersen har fået kontrakt med den nordsjællandske klub.



Real-angriber Karim Benzema scorede to gange, da hans hold onsdag aften vandt 5-0 ude over Viktoria Plzen. Foto: Petr David Josek/AP

Fodbold: Det er kun gået én vej for den spanske storklub Real Madrid, siden holdet i sidste uge fyrede Julen Lopetegui og erstattede ham med Santiago Solari på cheftrænerposten. Real har vundet tre ud af tre kampe med Solari ved roret med en samlet målscore på 11-0, men Solari betragter ikke sig selv som manden bag den afblæste krise hos de seneste tre års Champions League-vindere. Det siger han efter onsdagens overbevisende 5-0-sejr på udebane over tjekkiske Viktoria Plzen i Champions League-gruppespillet.