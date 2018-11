Hentede en sort spiller i løbet af fem år: PSG sorterede unge talenter fra på grund af hudfarve

Den franske storklub, Paris Saint-Germain, har fra 2013 og frem til foråret 2018, sorteret unge talentfulde fodboldspillere fra til mulige optagelse på klubbens akademi grundet spillernes race.

I praksis betød det, at kun en enkelt fransk spiller med sort hudfarve fra regioner udenom Paris blev tilbudt optagelse i den femårige periode.

Det viser dokumenter fra Football Leaks.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet. Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations. Vis mere

Ifølge et mødereferat skete frasorteringen efter ønske fra klubbens ledelse. Talentspejderne blev bedt om at notere de unge talenters hudfarve i et skema, når de vurderede dem. Herefter brugte klubben det aktivt i den samlet vurdering om, hvorvidt spilleren skulle tilbydes kontrakt på ungdomsakademiet.

Interne dokumenter viser, at talentspejderne skulle krydse af i et af fire felter for at præcisere spillerens oprindelse. Fransk, nordafrikansk, vestindisk eller afrikansk. Fransk var de facto ensbetydende med hvid hudfarve.

Foto: Michel Euler/AP Nasser Al-Khelaifi har ifølge PSG ikke haft noget kendskab til, at unge talentfulde spillere er blevet udelukket fra klubben grundet deres hudfarve.

Skemaet til at notere de unge talenters hudfarve blev brugt så sent som i januar 2018, viser interne dokumenter.

Det selv om, at det førte til interne stridigheder i PSG i marts 2014. Det på grund af en evaluering af en bestemt spiller. Den dengang 13-årige Yann Gboho, som i dag spiller for League 1-klubben Rennes og er et af de største talenter på Frankrigs U18-landshold.

Tilbage i 2014 blev Gboho tildelt karakteren 2 i PSG’s interne vurderingsskema for spillerens tekniske og fysiske færdigheder. En karakter, der er meget høj. Kun enormt talentfulde spillere som eksempelvis Kylian Mbappé opnår karakteren 1.

Gboho fik også et kryds i feltet Afrika på sin profil. Underforstået, at han har sort hud.

På et møde 24. marts 2014 opstod der en ophedet debat mellem PSG-ansatte med henholdsvis ansvaret for talentarbejdet udenom Paris, ansvar for rekruttering og klubbens akademi, viser et mødereferat. De to sidstnævnte parter var uforstående over for, hvorfor PSG ikke havde tilbudt talentfulde Gboho en kontrakt på akademiet.

Mødet blev ledet af Marc Westerloppe. Manden med ansvaret for PSG’s franske talentarbejde foruden Paris. Westerloppe ville ikke skrive kontrakt med Gboho og var træt af, at hans kollegaer viste deres utilfredshed med den beslutning. Til sidst forklarede Westerloppe, hvorfor det måtte være sådan.

»At skrive kontrakt med ham skaber et problem med retningen, som klubben ønsker at tage. Der er behov for balance, når det kommer til mangfoldighed. Der er for mange vestindiske og afrikanske spillere i Paris«, citeres Westerloppe for at sige med henvisning til talentafdeling, der kun beskæftiger sig med spillere fra hovedstaden.

Bertrand Reuzeau, ansvarlig for akademiet, og Pierre Reynaud, ansvarlig for rekruttering, gik begge til angreb på Westerloppes udmelding. Spillerne burde kun vurderes ud fra deres evner på fodboldbanen. Ikke deres hudfarve.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix Kylian Mbappé og Neymar er toppen af kransekagen hos PSG. Men under de to verdensstjerner findes et hav af unge talenter, der drømmer om en dag at være klubbens største navne. Filippo MONTEFORTE / AFP)

Men Westerloppe stod fast på ikke at skrive kontrakt med Gboho.

»Vi skal ikke finde de samme profiler rundt om i Frankrig, der allerede er i selve Paris. Det er en forespørgsel fra ledelsen«, sagde han.

Westerloppes udmeldinger skabte yderligere modstand internt i PSG. Klubbens juridiske rådgivere rådede klubledelsen til at skille sig af med Westerloppe. Det skete dog ikke. Westerloppe fortsatte i sit job og internt gav klubbens daværende sportsdirektør Olivier Létang, udtryk for samme holdning til rekruttering af unge spillere som Westerloppe.

I de interne dokumenter fremgår det også, at ansatte ville blive straffe, hvis det lækkede information om skemaerne eller sagen til pressen.