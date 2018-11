Bendtner og Mike Jensen er norske mestre - igen

FAKTA Direkte sport i tv DR1 15.10 Håndbold: Odense-Buducnost (k) 16.50 Håndbold: Skjern-Pick Szeged (m) TV 2 Sport 06.00/10.35 Badminton: China Open 14.30 Fodbold: Excelsior-Ajax 16.45 Fodbold: Heracles-Feyenoord 21.30 Basketball: Detroit-Charlotte 01.00 Basketball: Houston-Indiana TV3+ 13.00 Fodbold: Liverpool-Fulham 18.10 Formel 1: Brasiliens Grand Prix 22.15 Am. fodbold: LA Rams-Seattle 02.20 Am. fodbold: Philadelphia-Dallas TV3 Sport 13.45 Fodbold: Lyngby-Fredericia 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-Vejle 20.00 Fodbold: OB-Esbjerg 01.05 Ishockey: Winnipeg-New Jersey TV3 Max 12.00 Fodbold: Hobro-Vendsyssel 15.15 Fodbold: Chelsea-Everton 17.00 Håndbold: Vardar-Barcelona (m) 18.45 Am. fodbold: Cincinnati-New O. 23.00 Motorsport: Nascar 6’eren 17.30 Fodbold: Manchester C.-Manchester U. Canal 9 16.00 Fodbold: AaB-F.C. København Eurosport 1 21.00 Fodbold: Major League 23.15 Fodbold: Major League Eurosport 2 07.00 Kunstskøjteløb: Grand Prix 14.00 Fodbold: Randers-FC Nordsjælland 18.00 Fodbold: Start-Rosenborg Vis mere

Fodbold: Rosenborg er norsk mester for fjerde år i træk og 26. gang i alt. Mesterskabet blev sikret på næstsidste spilledag, hvor Mike Jensen og Nicklas Bendtner var med til at vinde 1-0 ude over Start Kristianstad med Samuel Adegbeno som matchvinder efter 28 minutter. Mike Jensen har været med til at vinde de fire seneste mesterskaber, mens det var Bendtners andet. Patrick Mortensen blev rundens eneste danske målscorer, da Sarpsborgs spillede 1-1 mod Sandefjord, der nu er sikker på nedrykning. Seks andre klubber skal fordele de to sidste nedrykningspladser i sidste runde om to uger.





Fodbold: Lionel Messi gjorde søndag comeback hos Barcelona, der tog imod Real Betis i La Liga, men det blev ikke den store succes pointmæssigt. Ved pausen var gæsterne foran 2-0, og da dommeren fløjtede opgøret af, kunne Betis notere en fornem 4-3-sejr. På Betis-holdet var den tidligere Barca-spiller Cristian Tello, og hos det undertippede hold scorede bl.a. den 37-årige veteran-kantspiller Joaquín. Messi reducerede til 1-2 på straffespark og 3-4 i sidste minut. Barcelona fører stadig, men både Atlético og Deportivo Alavés er kun et enkelt point efter.





Fodbold: Liverpool overtog søndag eftermiddag førstepladsen i Premier League, da holdet hjemme på Anfield vandt 2-0 over tabellens bundhold Fulham. Målscorere for Liverpool var Mohamed Salah og Xherdan Shaqiri. Manchester City kan måske generobre førstepladsen, hvis Pep Guardiolas mandskab på hjemme på Etihad kan besejre Manchester United i søndagens ene aftenkamp. Den anden hedder Arsenal-Wolverhampton. Chelsea kunne søndag ikke gribe chancen for at overtage førstepladsen fra Liverpool, da holdet hjemme tog imod Everton. Opgøret sluttede 0-0, og dermed må Chelsea nøjes med at indtage tredjepladsen, 2 point efter Liverpool.



Håndbold: Nykøbing Falsters kvinder tog første stik i jagten på en billet til EHF Cuppens gruppespil. Søndag vandt det danske hold på hjemmebane med 27-24 over H 65 Höör fra Sverige i den første af to kampe. Ved pausen var Nykøbing Falster ellers bagud med 14-15. Der er returkamp om en uge.

Håndbold: Odense Håndbold måtte søndag se sig slået med 26-22 af Buducnost fra Montenegro i kvindernes Champions League. Odense tabte også udekampen til Buducnost tidligere i efteråret. Dermed har danskerne 5 point for ligeså mange kampe i Champions Leagues gruppe A, hvor Odense på tredjepladsen er sikker på at gå videre. Landsholdsfløjen Trine Østergaard blev Odense-topscorer med 7 mål på 8 forsøg.

Fodbold: Jublen kunne endelig bryde ud for spillere og fans af den svenske hovedstadsklub AIK Stockholm søndag eftermiddag. Efter at have misset muligheden for at vinde Allsvenskan på hjemmebane i den foregående spillerunde sikrede AIK Stockholm sig guldet med en 1-0-sejr på udebane over Kalmar FF. Inden kampene i sidste spillerunde kunne IFK Norrköping i realiteten fravriste AIK Stockholm guldet, men selv om Norrköping vandt 1-0 ude over Häcken, betød det intet for udfaldet i toppen.

Fodbold: Alle tre danskere var i aktion fra 2. halvlegs start, da Ajax på udebane vandt 7-1 over Excelsior. Lasse Schöne bragte Ajax foran 2-0 sidst i 1. halvleg, hvorefter U21-landsholdsspilleren Rasmus Nissen Kristensen kom på banen og lagde op til 3-0-målet. Kasper Dolberg udnyttede en hælaflevering fra baglinjen til at score til 4-1. Ajax er på andenpladsen fortsat 5 point efter PSV Eindhoven, der lørdag med 4-1 ude over De Graafschap vandt den 12. sejr i lige så mange kampe. Feyenoord er nummer tre efter en 2-0-udesejr over Heracles med Nicolai Jørgensen som første målscorer.

Foto: Petr David Josek/AP Katerina Siniakova blev med to sejre i single en afgørende faktor, da Tjekkiet besejrede USA i weekendens Fed Cup-finale.

Tennis: Tjekkiets magtstatus i kvindetennis blev søndag igen markeret, da nationen hjemme i Prag kunne triumfere i sæsonens Fed Cup med en finalesejr over USA. Da Katerina Siniakova i søndagens første single vandt 7-5, 5-7, 7-5 over Sofia Kenin, blev tjekkernes føring øget til 3-0, og så var duellen afgjort. Det er sjette gang siden 2011, at Tjekkiet erobrer Fed Cup-titlen.

Fodbold: Efter at have siddet over med rygproblemer i torsdagens Europa League-kamp var den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen søndag tilbage i startopstillingen for RB Leipzig, og det med stor succes. Danskeren scorede det første og det sidste mål i Leipzigs 3-0-sejr på hjemmebane over Bayer Leverkusen i Bundesligaen. Leipzig er på Bundesligaens tredjeplads 5 point efter Dortmund.

Atletik: Kenyanske Brimin Kipkorir vandt søndag den 36. udgave af maratonløbet i Athen. Sejren blev taget i den tredje hurtigste tid for løbet, da Kipkorir sejrede med næsten to minutter foran Etiopiens Tesfa Wokneth. Brimin Kipkorir stak af fra førerfeltet efter 25 kilometer og vandt i 2:10.56 timer. Deltagerantallet på 18.750 løbere er rekord for det græske løb.

Ishockey: Firenationersturneringen i Polen endte godt for Danmarks landshold og Danmarks nye landstræner, Heinz Ehlers. I søndagens afsluttende kamp vandt danskerne med 1-0 over Norge, der var været modstander i mange tætte dramaer på isen i de senere år. Efter næsten tre målløse perioder scorede Rødovres Steffen Klarskov, da der manglede seks minutter af den ordinære spilletid. Det var Heinz Ehlers’ første sejr i sit nye job. Tidligere i turneringen var Danmark bagud 0-1 til Polen, da kampen mod værtsnationen blev afbrudt på grund af problemer med isen. Det blev fulgt op lørdag af et nederlag til Østrig på 1-2 efter forlænget spilletid.

Badminton: Japanske Kento Momota bliver ved med at levere forrygende resultater i en meget stor sæson. Søndag tog Momota også titlen ved Fuzhou China Open, da han nedkæmpede Tien Chen Chou fra Taiwan med cifrene 21-13, 11-21, 21-16. Finalen var en gentagelse af finalen ved Denmark Open, hvor 24-årige Momota også tog titlen. I denne sæson har verdensranglistens nr. 1 ligeledes vundet VM-guld, guld ved de asiatiske mesterskaber og titlerne ved Japan Open, Indonesia Open og Vietnam International.

Basketball: Røg fra de uhyggelige brande i det nordlige Californien fandt vej til Golden 1 Center, hvilket udløste hovedpine hos LeBron James og afkortede Los Angeles Lakers-spillernes tid på banen. Men hjemmeholdet Sacramento Kings blev alligevel besejret 101-86, og James scorede 25 point, mens nyankomne Tyson Chandler fik noteret 12 rebounds i opgøret natten til søndag dansk tid. Lakers er dog på en beskeden 11.-plads i Western Conference med 6 sejre og 6 nederlag. Rækken toppes af Golden State Warriors med 11 sejre og blot 2 nederlag.