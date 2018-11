Nu glæder vi os til topkampen, når FC Midtjylland kommer til København I skammekrogen må Vejles træner Adolfo Sormani være misundelig på de kolleger, der kan opføre sig ordentligt. OB har haft fokus på det mentale arbejde og ligner mere og mere et top 6-hold. Ni hold jagter fire pladser i mesterskabsspillet.

VEJLE-TRÆNER ADOLFO SORMANI var, angiveligt, på ulovlig vis med til at hjælpe sit hold til 3-1-sejren over AC Horsens forrige mandag, da han som karantæneramt sad på tribunen og var i telefonkontakt med en assisterende træner nede ved banen. Det måtte han ikke. Sormani blev straffet med fem nye karantænedage. Den temperamentsfulde italiener opførte sig eksemplarisk søndag aften på MCH Arena i Herning. Det havde nu heller ikke hjulpet noget som helst, hvis han alligevel havde prøvet på og haft held til at få smuglet små sedler med taktiske råd ned til sin stab eller på anden vis givet signaler og involveret sig i kampforløbet.



VEJLE BLEV KØRT OVER og slap billigt med kun at tabe 5-0 til FC Midtjyllands mestre, der var totalt overlegne og boltrede sig lystigt. Paul Onuachu og Awer Mabil var enige om, at de burde have lavet seks mål tilsammen i stedet for kun tre. Og den 20-årige brasilianer Evander var på toppen. Der var kæmpestor klasseforskel. Sormani må være svært misundelig på kollegaen hos FCM, Kenneth Andersen, der har en bred kvalitetstrup til rådighed og vel kunne sætte to gode superligahold, hvis det skulle være. Kenneth Andersens hold har i 5 kampe scoret 16 gange og udstråler stort overskud og spilleglæde. Det er kun FCK, der kan udfordre FCM i toppen.

BRØNDBY SKAL MÅSKE skifte kraftigt ud i truppen i vinterpausen, men er givetvis for langt bagud til at kunne have forventninger om mere end bronze i denne sæson. Nummer 3 i 2017/18-turneringen, FC Nordsjælland, kan ikke vinde på udebane – det er ikke sket siden begyndelsen af marts – og er allerede langt efter top-3-holdene. Men det er interessant, at vi har ni hold, som i de næste ti runder skal slås om fire pladser i forårets mesterskabsspil. Vendsyssel FF, Vejle og Hobro har meldt sig ud i den sammenhæng. Jævnbyrdigheden giver os masser af spænding. Og især på Fyn stiger fodboldfeberen. OB bør være i top-6, mener de fleste nok, og denne gang skal det være.

OB-TRÆNER JAKOB MICHELSEN har det godt efter 2-1 over Esbjerg og henviser til, at den lange serie med solide præstationer og gode resultater bl.a. har baggrund i, at man har haft stor fokus på det mentale arbejde. »Vi arbejder med vores vinderkultur, og det bærer frugt«, siger han til Ritzau. »Vi har så meget tro på egne evner, at selv om vi kommer bagud, så slår vi tilbage«. Ritzau skriver dog, at det er første gang siden 29. maj 2016, at OB har formået at vinde efter at have være bagud. Og hvis ikke Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg havde været i gavehumør til sidst, var det endt 1-1 i Odense.

Holdkammeraten Jesper Lauridsen var sød og gjorde opmærksom på, at Højbjerg har reddet flere point til Esbjerg, end han har mistet. OB-angriberne imponerede heller ikke denne gang, og i Odense venter de stadig på, at Bashkim Kadrii skal vise sin klasse. Han er ofte for hektisk, når han skal afslutte, og har kun scoret én gang og lagt op til ét mål i otte kampe.

FCK OG FCM HAR ALLEREDE de point, der skal for at komme i top-6 efter 26 kampe. Begge gange har nummer 6 i grundspillet løst billet til det fine selskab med 35 point. AGF har ligesom OB ikke været i det fine slutspil, efter at turneringsstrukturen blev ændret. Og det bliver en sej og hård opgave for David Nielsens mandskab at opfylde klubbens målsætning og ambition om at blande sig i medaljeræset. Tre point i de seneste seks kampe betyder, at pilen peger nedad for aarhusianerne. Det kan undre, at træner Nielsen efter nederlaget i Brøndby roste spillerne meget og fandt, at holdet havde vist styrke. Det havde været på sin plads, hvis han havde kritiseret Tobias Sana, der efter en god start virkede sløv og uinspireret. Han kan så meget, men viser det for sjældent.