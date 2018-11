Yussuf Poulsen på niveau med Tysklands bedste

Olympisk: Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har angiveligt opfordret internationale forbund til ikke at tildele Spanien store konkurrencer. Det sker efter at Spanien har diskrimineret atleter fra Kosovo ved VM i karate i Madrid tidligere på måneden. Her blev atleterne fra Kosovo ifølge InsideTheGames-mediet mødt med et forbud fra det spanske myndigheder og fik ikke lov til at deltage under eget flag. Spaniens manglende anerkendelse af Kosovo var af frygt for, at det kunne forstærke separatisternes ambitioner i de spanske regioner Baskerlandet og Catalonien.

Ishockey: NHL indgik mandag et forlig på 18,9 millioner dollar, ca. 120 millioner kroner, med 318 tidligere topspillere, der havde sagsøgt ligaen for ikke at have beskyttet dem mod eller oplyst dem om risikoen for hjernerystelser i deres aktive karriere. Betingelsen for forliget er, at samtlige 318 spillere vælger at acceptere aftalen og derved afholder sig personlige søgsmål mod NHL.