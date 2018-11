Karakterbogen: Redning i verdensklasse gjorde Schmeichel til den bedste Ingen spillere faldt igennem, da Danmark sikrede sig oprykning i Nations League.

Defensiven var bedre end offensiven, da Danmark sikrede sig oprykning til den bedste kategori i Nations League med 2-1-sejren over Wales i Cardiff.

Det giver sig også udslag i karakterbogen, som toppes af Kasper Schmeichel blandt andet takket være en helt fænomenal redning på et frisparks fra Gareth Bale, mens Christian Eriksen som vikarierende anfører var knapt som dominerende som vi ellers er vant til.

Men alle Åge Hareides 11 udvalgte bestod i kampen, hvor Bales scoring var den blot tredje mod Danmark i årets 12 landsskampe - når man fraregner vikarholdets 0-3-nederlag i Slovakiet.

Karakterbogen Skalaen 12: Fremragende præstation

10: Fortrinlig præstation

7: God præstation

4: Jævn præstation

02: Tilstrækkelig præstation

00: Utilstrækkelig præstation

-3 Ringe præstation

U.b.: Uden for bedømmelse (ingen/for lidt spilletid) Vis mere

Kasper Schmeichel - 10

Bortset fra en enkelt dårlig igangsætning er det svært at sætte en finger på indsatsen. Målmanden tog alt inden for målrammen, inklusive en klasseredning på Gareth Bales frispark helt oppe i det ene målhjørne. Schmeichel bliver fanget på mellemhånd på målet, da Bale kom fri i fuld fart. Fik en sen advarsel for at trække tiden og er derfor ude med karantæne til mandagens kamp mod Irland.

Henrik Dalsgaard - 4

Var udfordret i flere dueller med Gareth Bale, især i luften, men kom fornuftigt ud af de fleste. Det blev dog til et par frispark mod den walisiske stjerne. Et af hans lange indkast endte som oplæg til Braithwaites 2-0-mål.

Mathias ’Zanka’ Jørgensen - 7

Overtog flot dirigentrollen fra den fraværende anfører, Simon Kjær, og kom flere gange godt i vejen, men fraværet af Kjær kunne ses, når Wales flere gange truede Danmarks luftrum især i 1. halvleg. Havde en lille andel i reduceringen, da Bale løb forbi ham og scorede, hvilket kostede 10-tallet.

Andreas Christensen - 7

Forudseende forsvarsarbejde og sikkert boldspil, når den var på jorden i opspillet. Satte en vigtig blokering ind, da Tom Lawrence kom på skudhold i 1. halvleg.

Jens Stryger Larsen - 7

Mange gode afleveringer frem i banen især i 1. halvleg, hvor han også kom med frem til at indlæg med venstrebenet. Blev overløbet en enkelt gang af Gareth Bale, men slap ellers godt fra sine defensive aktioner.

Thomas Delaney - 7

Startede med en skidt aflevering, men kom stærkt igen og leverede en gigantisk arbejdsindsats. Havde en afgørende fod med i kontraangrebet til 1-0, men måtte også lave et frispark, der kostede en advarsel, så han har karantæne mod Irland på mandag.

Lasse Schöne - 7

Formentlig danskeren med flest boldberøringer, og med sin eminente boldsikkerhed er den 32-årige Ajaxspiller et vigtigt omdrejningspunkt for de mange små aktioner midt på banen. Udskiftet efter 79 minutter med en bandage om hovedet efter at have fået en albue i hovedet.

Christian Eriksen - 4

Løber som altid mange meter og blander sig i det meste, men ikke så afgørende som tidligere set. Leverede dog en flot frispilning til Yussuf Poulsen, der i fri position sparkede over.

Yussuf Poulsen - 4

Afbrænderen ved 1-0 trækker lidt fra, men ellers arbejdede Leipzigangriberen hårdt, var arkitekten til 1-0-målet og dækkede bolden af, da Henrik Dalsgaards indkast passerede til Braithwaites 2-0-mål. To gode gennembrud på højrekanten manglede lige den sidste finish med den rigtige aflevering.