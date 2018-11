Danmark har tre genveje til at spille EM i Parken Aftenens kamp i Aarhus er ikke helt ligegyldig. Dansk sejr vil sikre hjemmebane i Nations League-semifinalen.

Fredagens 2-1-sejr i Wales betød langt mere end oprykning til den bedste kategori i den næste udgave af Nations League om to år. Sidegevinsterne står nærmest i kø for at belønne Åge Hareides ubesejrede landshold.

Næste år handler det om kvalifikation til den EM-slutrunde i 2020, hvor fire af kampene skal afvikles i Parken i København, og Danmark har med puljesejren i Nations League nu flere genveje til at kvalificere sig til EM.

Danmark vil være seedet i andet lag til EM-kvalifikationen, Danmark kan med en sejr i aften over Irland sikre sig hjemmebane i semifinalen i Nations League, og så kan Danmark i yderste konsekvens kikse i EM-kvalifikationen, men alligevel komme med, hvis de tre øvrige semifinaler i League B allerede har kvalificeret sig.

Puha, der bliver meget at holde rede på i de kommende år, der har følgende kronologiske forløb:

19. november 2018: I aften spiller Danmark det, der er blevet kaldt en ligegyldig kamp mod Irland, men det er ikke helt rigtigt. Med en sejr vil Danmark være en af de to bedste gruppevindere i League B og vil derfor være sikret hjemmebane i semifinalen i 2020.

2. december 2018: Lodtrækning i Dublin til EM-kvalifikationen. Her vil Danmark takket være placeringen i Nations League været seedet i andet lag. 55 lande skal fordeles i 10 gruppe: 5 grupper med 6 lande og 5 grupper med 5 lande. De 2 bedste fra hver gruppe (20 lande i alt) kvalificerer sig til slutrunden.

3. december 2018: Lodtrækning i Dublin til Nations League-slutspillet for League A.

21. marts-19. november: Kvalifikationskampene afvikles fordelt over 5 perioder med 2 kampe i hver: 21.-26. marts, 7.-11. juni, 5.-10. september, 10.-15. oktober og 14.-19. november.

5.-9. juni : Nations League-slutspil i Portugal. De fire puljevindere (Frankrig/Holland, Belgien/Schweiz, Portugal, England) i League A skal i Portugal spille om placeringerne 1-4 og en samlet præmiesum på 12 millioner euro (ca. 90 millioner kroner).

1. december 2019: Lodtrækning til EM-slutrunden. De 24 hold fordeles i 6 grupper, og alene resultaterne i kvalifikationskampene i 2019 er afgørende for seedningen. Hvis playoffkampene i marts kan ændre seedningslagene, udsættes lodtrækningen til 1. april 2020.

26.-31. marts 2020: Playoffkampe i Nations League. I League B, C og D er der semifinaler og finale. Det bedste hold i hvert af de tre lag, der ikke i forvejen har sikret en plads i EM-slutrunden, kvalificerer sig.

Danmark skal afhængigt af de sidste gruppekampe møde Ukraine, Rusland/Sverige eller Bosnien/Hercegovina. Det betyder også, at hvis tre lande allerede har kvalificeret sig i 2019, vil den sidste plads være afgjort på forhånd, hvilket giver Danmark endnu en potentiel genvej til EM-slutrunde.

12. juni-12. juli 2020: EM-slutrunden afvikles i 12 forskellige byer for at markere turneringens 60-års jubilæum. Parken i København skal huse 3 gruppekampe og en sekstendedelsfinale. De øvrige værtsbyer er Baku, London, München, Budapest, Rom, Amsterdam, Dublin, Bukarest, Skt. Petersborg, Glasgow og Bilbao. Semifinaler og finalen spilles på Wembley i London.