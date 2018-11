Comeback: Norges skidronning har fået styr på læbecremen 988 dage efter sit seneste World Cup-løb får Therese Johaug comeback på højeste niveau. Nordmændene advarer hendes konkurrenter.

Kommentatoren Torgeir Bjørn på public service-stationen NRK var yderst imponeret over det, han netop havde overværet, og derfor sendte han i typisk norsk stil følgende svada ud til tv-seerne: »Dette er dårligt nyt for alle konkurrenter. Charlotte Kalla, du kan godt forberede dig på, at chefen er tilbage«.