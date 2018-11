Indersiden: Kasper Hjulmand vil passe godt til AaB AaB Sportsdirektør Allan Gaarde har fyret to trænere. Nu skal han ramme rigtigt med afløseren for den fyrede Morten Wieghorst.

Morten Wieghorts fyring i AaB er muligvis ikke den store overraskelse for insidere i det nordjyske, hvor man har talt om og spekuleret i det et stykke tid. Men timingen giver anledning til en vis undren. Der er blot tre kampe tilbage inden vinterpausen, og Wieghorst fik sparket på 6.-pladsen i superligatabellen. En placering, der opfylder AaB’s målsætning. Vi skal helt tilbage til september 2010 for at finde en træner, der har fået en fyreseddel på en endnu bedre placering. Lars Olsen blev sat fra bestillingen i OB, der var nummer fire og havde vundet sølv de to foregående sæsoner. Og Odense-holdet havde kort forinden kvalificeret sig til gruppespillet i Europa League.



Sportsdirektør Allan Gaarde kalder det ’mest hensigtsmæssigt’ at afbryde samarbejdet nu med Wieghorst, der havde kontrakt indtil sæsonafslutningen. 67 mål i 66 superligakampe i 2017 og 2018 og 79 point er uacceptabelt. Én sejr i de seneste 12 runder er ikke godt nok. Forbedringen spillemæssigt og resultatmæssigt har været marginal under Wieghorst. Det er også spillernes ansvar. Allan Gaarde mener, at truppen er bedre, end man har kunnet se på resultattavlen de seneste måneder.

Hjulmand vil være perfekt

Men cheftræneren ryger altid først ud. Troels Bech har prøvet det fire gange og er rekordholder i fyringer. Vi ved ikke, om Wieghorst har et nyt job på hånden. Han har på rygtebørsen været nævnt som en træner for Rosenborg i Norge. Om Morten Wieghorsts ledelsesstil var blevet et problem i AaB, er svært at vurdere ude fra. Anfører Rasmus Würtz siger, at kommunikationen med spillerne har været i orden. »Fyringen er en overraskelse«, siger han. »Vi har alle syntes, at der er blevet arbejdet rigtig godt, og som hold har vi på intet tidspunkt virket modløse«.

Kasper Hjulmand ville sikkert være en perfekt træner for Allan Gaarde og AaB, der gerne vil have bolden meget og spille offensivt, kvikt og god pasningsfodbold. Men Hjulmand, assistent for Wieghorst, da FCN vandt to pokalfinaler i 2010 og 2011, er glad for projektet i Farum med de mange unge spillere. Men lige nu har de ikke vundet i seks kampe. Og han beder om, at vi ikke stiller for urealistiske forventninger til et ungt hold, som har været mærket af resultaterne og har savnet de skadede spillere. Formstærke OB havde nemt ved at lave målene mod FCN. Hjulmand ville have større chancer for at vinde noget med AaB end med FCN, der sælger de bedste spillere hele tiden.

Et mål i verdensklasse

Da Jens Jakob Thomasen udlignede var der ikke noget at gøre for FCN. Da Cristiano Ronaldo scorede for Juventus på en medløbsflugter, blev det kaldt verdensklasse. Thomasens mål var lige så godt lavet og kan sagtens blive kåret som bedste scoring i superligasæsonen. Smart og teknisk veludført. Imponerende, som han med ryggen mod mål kunne dreje sig med en modstander tæt på og med et perfekt spark sende bolden i kassen.

Bashkim Kadrii leverede sin bedste præstation for OB og roste træner Jakob Michelsen for at have skabt en fantastisk stemning i truppen. Anfører Janus Drachmann er den store leder midt på banen, og Jeppe Tverskov styrer forsvarskæden på imponerende vis. Alt peger på, at OB kommer med i mesterskabsspillet til foråret.