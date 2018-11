Ny remis sender VM-skakfinale i omspil Heller ikke i 12. forsøg blev der fundet en vinder i kampen om verdensmesterskabet i skak.

Verdensmesterskabet i skak skal afgøres i omspil onsdag.

Det står klart, efter at 12. og sidste parti i kampen om VM-titlen mellem norske Magnus Carlsen og amerikanske Fabiano Caruana mandag endte med endnu en remis.

Dermed er alle partier endt med remis for første gang i VM-historien. Onsdag vil der blive spillet hurtig- og lynskak for at finde en vinder.

Caruana havde fordel ved at have hvide brikker i mandagens parti. Amerikaneren har tidligere presset den forsvarende norske verdensmester med disse og gik igen mandag efter sejren.

Partiet sluttede efter 31 træk. Her tilbød Carlsen remis, og det sagde Caruana ja til, selv om det overraskede ham lidt.

»Jeg forventede ikke en remis på det tidspunkt, siger amerikaneren efter partiet til norske NRK.

ritzau