Carlsen er selvsikker før 'omspillet' ved VM i skak I dag skal verdensmesterskabet i skak afgøres i omspil, hvor eksperterne ser Magnus Carlsen som favorit.

Den regerende norske skakmester, Magnus Carlsen, føler, at han har gode chancer mod amerikaneren Fabiano Caruana ved onsdagens omspil i VM i skak.

For første gang i VM-historien er alle 12 partier i kampen om titlen som verdensmester endt i remis. Med seks point hver skal de to skakgenier derfor ud i omspil.

I første omgang står omspillet på hurtigskak. Og findes der ikke en vinder, vil spillerne efterfølgende skulle dyste i lynskak.

»Jeg synes, jeg har gode chancer, naturligvis. Men jeg ved ikke, hvad der vil ske«, siger Magnus Carlsen på en pressekonference.

Eksperterne er enige om, at Carlsen er favorit i omspillet. Han har siden 2007 vundet ni ud af ni omspil. Og så er han for tredje gang blevet verdensmester i lynskak i 2017.

Det var en overraskelse for både eksperter og den amerikanske modspiller, da Carlsen mandag valgte at tilbyde remis i det 12. og afsluttende parti efter bare 31 træk.

»Jeg ville have en position, som jeg var helt tryg ved, men hvor jeg kunne holde noget pres på ham«, forklarer Carlsen.

»Hvis ikke remis havde været et godt resultat, så havde jeg selvfølgelig haft en anden tilgang«.

Foto: Matt Dunham/AP Den italiensk-amerikanske udfordrer, Fabiano Caruana.

Udfordreren ville gerne have haft flere klassiske spil

Mens nordmanden foretrækker at afgøre årets VM i et omspil, giver Fabiano Caruana udtryk for, at han gerne havde spillet flere klassiske skakspil for at afgøre kampen.

»Jeg ville ikke have sagt nej til flere runder. 16-18 runder havde været godt«, siger Caruana.

Onsdag starter omkampen med fire partier hurtigskak, hvor hver spiller har 25 minutter til at lave sine træk.

Ender de uden en vinder, skal der spilles lynskak, hvor hver spiller har fem minutter.

Hvis det også ender med remis, spilles der armageddon, hvor spilleren med hvide brikker har fem minutter, mens spilleren med sorte brikker har fire minutter.

Spilles der også her til remis, vil spilleren med de sorte brikker blive kåret som vinder.

Omspillet om VM-titlen begynder klokken 16.00.

