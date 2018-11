Finalen ved VM i skak

De første 12 partier i opgøret mellem Magnus Carlsen og Fabiano Caruana endte alle som remisser. Det er første gang nogensinde, at det er sket.

Nu afgøres finalen i overtid. I første omgang ved fire partier af hurtigskak. Her har hver spiller 25 minutter til at lave sine træk i et parti, plus ti bonussekunder der bliver lagt til for hvert træk, hver spiller laver. I et normalt parti skak har hver spiller ca. to timer til at lave sine træk.

Opgøret har strukket sig over det meste af november. Første parti blev spillet 9. november, og det 12. og sidste 17 dage senere.

Opgøret spilles i London.

