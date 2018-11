Magnus Carlsen forsvarer verdensmesterskab i skak Magnus Carlsen vandt VM i skak, da han besejrede Fabiano Caruana 3-0 efter omspil i hurtigskak.

Verdens bedste skakspiller hedder fortsat Magnus Carlsen.

Nordmanden forsvarede onsdag sin VM-titel, da han slog amerikaneren Fabiano Caruana med 3-0 efter omspil i London.

Efter at have spillet 12 partier remis skulle VM-dysten afgøres over fire partier hurtigskak. Som følge af en norsk magtdemonstration skulle der kun spilles tre partier.

Carlsen har tidligere haft stor succes i hurtigskak, og udfordreren Caruana udtalte da også inden onsdagens afgørende dyst, at han hellere ville have fortsat med flere partier almindelig skak.

Carlsen lagde ud med at vinde det første parti i hurtigskak med de hvide brikker og kunne derfor nøjes med remis i de følgende partier.

Det satte amerikaneren under pres, og Caruana blev nødt til at angribe med de hvide brikker, der statistisk vinder flest kampe.

Midtvejs pegede andet parti mod remis, men en fejl af amerikaneren forærede initiativet til nordmanden.

Længe sad Caruana og tænkte over et klogt modtræk, inden han gav op, fordi han efterhånden også var hårdt presset af tiden.

Forsvarede siden på overlegen vis

Spillerne har 25 minutter hver i hvert parti. For hvert udført træk bliver spillerne tilskrevet ti sekunder. Det er tidsbegrænsningen i hurtigskak, der fører til fejl, som den Caruana lavede i onsdagen andet parti.

Efter at have vundet de to første partier skulle Carlsen derfor blot bruge en remis i en af de sidste to partier for endegyldigt at vinde den næsten tre uger lange kampe om verdensmesterskabet.

Verdensmesteren endte dog med at forsvare titlen på overlegen vis ved at vinde endnu et parti, og han trak sig dermed sejrrigt ud af VM-titelkampen, der begyndte med det første parti 9. november.

Carlsen vandt VM-titlen for første gang i 2013 som 22-årig, da han slog indiske Viswanathan Anand. Året efter forsvarede Carlsen titlen - igen mod Anand - inden han i 2016 besejrede Sergej Karjakin fra Rusland.