River Plate nægter at flytte finalen til Madrid

Fodbold: River Plate fastholder, at den udsatte returkamp mod Boca Juniors i finalen om Libertadores Cup skal spilles på klubbens hjemmebane i Buenos Aires. »River Plate nægter at ændre spillestedet«, skriver klubben på sin hjemmeside som reaktion på Det Sydamerikanske Fodboldforbunds beslutning om, at kampen skal afvikles på Bernabeu i Madrid 9. december. Efter 2-2 i den første kamp blev returkampen udsat, da bussen med Boca Juniors spillere på vej til stadion blev angrebet af River Plate-tilhængere. Angrebet foregik på offentlig grund og River Plate bør derfor ikke straffes, mener den argentinske klub.

Håndbold: Paris SG med Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen besejrede Skjern 38-28 i Champions League. Efter en scoring af Thomas Mogensen fulgte Skjern med til 10-9 i PSG, der efterfølgende øgede til 16-10 og førte 19-13 ved pausen.

Fodbold: Med Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen på banen i hele kampen forsvarede Borussia Dortmund førstepladsen i Bundesligaen med en 2-0-sejr over Freiburg. Marco Reus på straffespark og indskiftede Paco Alcacer scorede. Bayern München er fortsat 9 point efter takket være en 2-1-sejr over Werder Bremen med Serge Gnabry som dobbelt målscorer.

Boksning: Det er to ubesejrede sværvægtsboksere, der natten til søndag mødes i Los Angeles om WBC’s titel som verdensmester. 33-årige Deontay Wilder har 39 af sine 40 sejre før tid, mens Tyson Fury vandt 27 kampe og de 19 før tid, inden den britiske showmand i 2016 opgav sine titler hos WBA, WBO og IBF og afsonede to års dopingdom for brug af steroider og kæmpede med depression og stofmisbrug.

Direkte sport i tv Lørdag DR 2

17.30 Håndbold: Paris SG-Skjern (m) TV 2 Sport 06.00/10.00 Badminton: Korea Masters 15.00 Håndbold-EM: Norge-Tyskland (k) 18.00 Håndbold-EM: Spanien-Kroatien (k) 20.00 Håndbold: Ribe-Esbjerg - GOG (m) 23.00 Basketball: NY Knicks-Milwaukee 05.00 Badminton: Korea Masters TV3+ 16.00 Fodbold: Man. C-Bournemouth TV3 Sport 13.30 Fodbold: Sheffield United-Leeds 16.00 Fodbold: OB-Vendsyssel 18.30 Håndbold: Kristianstad-RN Löwen (m) 21.00 Fodbold: Wrexham-Newport 23.00 Ishockey: Vancouver-Dallas 01.05 Ishockey: Minnesota-Toronto TV3 Max 15.30 Fodbold: Dortmund-Freiburg 18.30 Fodbold: Southampton-Man Unt. 03.00 Boksning: Optakt Wilder-Fury Eurosport 1 09.15 Nordisk kmb.: World Cup, langrend 10.30 Langrend: WC - 10 km fri stil (k) 12.00 Langrend: WC - 15 km fri stil (m) 14.00 Nordisk kombineret: WC - skihop 15.15 Skihop: World Cup 18.45 Alpint: World Cup - styrtløb (m) 20.30 Alpint: World Cup - styrtløb (k) 22.45 Fodbold: U17-VM - finale (k) Eurosport 2 11.15 Motorsport: FIA Nations Cup 14.00 Snooker: UK Championship 17.30 Motorsport: FIA Nations Cup 19.45 Snooker: UK Championship Vis mere

Fodbold: Efter at have udskiftet cheftræneren 45 gange på 16 år gider Maurizio Zamparini ikke mere. Italieneren har derfor solgt Palermo for 10 euro, men det kommer til at koste de nye ejere lidt mere end det at videreføre klubben, der ligger nummer 1 i serie B. En del af købsaftalen indebærer, at der skal tilføres klubben et beløb svarende til 170 millioner kroner.

Billard:To kinesiske snookerspillere er blevet udelukket fra sporten i flere år på grund af matchfixing. Yu Delu og Cao Yupeng indrømmede, at de manipulerede med scoren i flere kampe i perioden 2015-2017, efter flere spilleselskaber efterforskede dem. Yu Delu, der er nummer 52 i verden, er blevet udelukket i ti år og ni måneder. Cao Yupeng, verdens nummer 44, er udelukket i seks år. Spillerne har også fået bøder. (Ritzau/AP)

Skiløb: Norske Therese Johaug vandt også sit andet World Cup-løb efter sit comeback efter halvandet års dopinkarantæne. I Lillehammer vandt den 30-årige 10 km fri stil foran svenskerne Ebba Andersson og Charlotte Kalla, der i omvendt rækkefølge også var på podiet, da Johaug vandt 10 km klassisk stil i søndags i finske Ruka.

Badminton: Selv om Mathias Boe flytter til Dubai og Indien for at være tættere på sin indiske kæreste, fortsætter han doublesamarbejdet med Carsten Mogensen. Badminton Danmark havde tilbudt Carsten Mogensen en ny makker, men det har den tidligere OL- og VM-sølvvinder afvist.



Fodbold: To tidligere Champions League-vindere med FC Barcelona bliver genforenet i den japanske liga. Vissel Kobe har i forvejen Andrés Inieste i spilletruppen, men i den kommende sæson er også David Villa tilknyttet efter senest at have spillet for New York City FC i USA. Vissel Kobe har netop afsluttet sæsonen som nummer 10 med et hold, der desuden tæller tyskeren Lukas Podolski.

Ishockey: Lars Eller bidrog med en enkelt assist, da NHL’s forsvarende mestre, Washington Capitals, med 6-3 over New Jersey vandt den syvende kamp i træk. Svenskeren Nicklas Backström scorede 3 mål for Capitals, der er på fjerdepladsen i East Conference.