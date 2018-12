Uefa har vedtaget en tredje klubturnering

FAKTA Direkte sport i tv DR1

Fodbold: Uefa, Det Europæiske Fodboldforbund, har godkendt en tredje europæisk klubturnering, der ser dagens lys i 2021. Arbejdstitlen for turneringen er UEL2 og den skal efter planen tælle 32 hold, der skal indgå i et gruppespil, hvorfra vinderen fra hver gruppe avancerer til ottendedelsfinaler sammen med vinderen af en kamp mellem nummer to og holdene, der er blevet nummer tre i Europa League-grupperne.



Fodbold: Arjen Robben er i gang med sin 10. og sidste sæson i Bayern München, fortæller den 34-årige hollænder til SkySports. Robbens agter dog at fortsætte sin karriere efter afskeden med den tyske klub, hvor han har vundet syv mesterskaber, fire pokalfinaler og Champions League. Robben har spillet 198 kampe og scoret 98 mål for Bayern.

Fodbold: Et hovedstødmål af Gerard Pique og en sen scoring af indskiftede Carles Alena på Lionel Messis oplæg sikrede FC Barcelona en 2-0-sejr over Villarreal. Sejren giver FC Barcelona førstepladsen i ligaen, men den kan FC Sevilla tage tilbage senere i aften med en udesejr over Deportivo Alaves.

Håndbold: Bjerringbro-Silkeborg (BSV) er videre fra gruppespillet i Champions League, efter at holdet vinder 29-28 over Sporting Lissabon. BSV bliver etter i puljen.



Floorball: Danmark førte to gange, men endte med at få en øretæve på 3-9 af Norge i første spillerunde af mændenes VM. Jesper Schmidt scorede til 1-0, Mathias Glass udlignede til 2-2 og Jesper Roland Buckner bragte Danmark på 3-2, inden første periode var slut. Og så gik det ellers galt for danskerne, der lukkedes fem mål ind i anden periode og to i tredje.

Kasper Dolberg startede søndag på bænken, men han kom i stedet for rutinerede Klaas Jan Huntelaar og scorede. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

Fodbold: Kasper Dolberg blev søndag sendt på banen efter pausen i stedet for Klaas Jan Huntelaar og scorede til resultatet 5-1 til Ajax i opgøret med Den Haag i Æresdivisionen. Dermed kom Amsterdam-klubben i en afstand af blot 2 point til topholdet PSV, som dog senere søndag kunne øge igen ved mødet med Feyenoord. Det skete bare ikke, for Feyenoord vandt topkampen 2-1, og det var den danske landsholdsspiller Nicolai Jørgensen, der åbnede ballet i Rotterdam.

Ishockey:Herning Blue Fox fik mere at juble over søndag, da klubben hentede sin anden sejr i træk i Metal Ligaen. Her havde Herning besøg af Aalborg Pirates, og de danske mestre blev slået med 4-1. Med sejren har Herning 28 point på femtepladsen i ligaen, hvor Aalborg ligger over med 45 point i top-4, der har knækket rækken pointmæssigt. Frederikshavn White Hawks kom også på 45 point på tredjepladsen med en sikker 5-0-sejr hjemme over Esbjerg Energy, mens helt samme scenarie udspillede sig for Sønderjyske. Klubben besejrede Herlev Eagles 5-0 og har ligeledes 45 point, hvilket rækker til en andenplads for Sønderjyske efter Rungsted Seier Capital, som på førstepladsen har 56 point.

Fodbold: RB Leipzig tog søndag imod Borussia Mönchengladbach i et topopgør i Bundesligaen. Leipzig slap bedst fra opgøret med en 2-0-sejr, hvilket betød, at Yussuf Poulsen og Co. halede ind på gæsterne i tabellen og trak forbi Bayern München. Leipzig ligger nu på tredjepladsen med 25 point og et enkelt point op til Gladbach, mens Borussia Dortmund topper med 33 point.

Golf: Efter at have vundet pengelisten på Challenge Touren har Joachim B. Hansen indledt den nye sæson på European Tour med at klare cuttet to gange. Efter en 45.-plads i Hongkong blev Joachim B. Hansen i denne uge nummer 36 i Mauritius Open og har dermed tjent i alt 15.000 euro (ca. 112.000 kr.). Kurt Kitayama, der kvalificerede sig via tourskolen for tre uger siden og også blev nr. 45 i Hongkong, vandt Mauritius Open, der var amerikanerens blot tredje turnering på European Tour.



Fodbold: To scoringer af Nicklas Bendtner og en af Mike Jensen lagde søndag grunden til en 4-1-sejr for Rosenborg i den norske pokalfinale mod Strømsgodset. Rosenborg var bagud efter 13 minutter, men det blev vendt til en 2-1-føring ved pausen, hvorefter Bendtner scorede to gange i de sidste 45 minutter.