Hareide om lodtrækning: »Vi skal kunne kvalificere os til EM fra den pulje« Herrelandsholdet undgår et af Europas største fodboldhold men ikke et par lange rejser i EM-kvalifikationen. En kvalifikation, der ifølge landstræneren kan give debut til flere talenter.

Selv om julehøjtiden nærmer sig, er der ikke noget at pakke ind, når det kommer til den danske lodtrækning til EM-kvalifikationen.

Alt andet end en dansk plads til slutrunden, der blandt andet foregår i København i sommeren 2020, må betragtes som værende en fiasko.

Søndag middag endte herrelandsholdet nemlig i samme gruppe som Schweiz, Irland, Georgien og Gibraltar.

Nummer et og nummer to i gruppen kvalificerer sig til Europamesterskabet.

Verdensranglisten bekræfter den brede opfattelse af, at den danske kvalifikationspulje må betegnes som særdeles god for Danmark målt på det sportslige plan.

Schweiz er den bedste nation på en ottendeplads. Danmark ligger nummer 10, Irland nummer 33, Georgien nummer 89, og Gibraltar nummer 194.

Landstræner Åge Hareide er da også »meget tilfreds« med den danske lodtrækning. Særligt med tanke på, at vore svenske naboer trak Spanien fra det stærkeste seedningslag kontra Schweiz.

»Vi skal kunne kvalificere os til EM fra den pulje. Schweiz er godt spillende og gjorde det godt mod Belgien i Nations League«, siger Åge Hareide og tilføjer.

»Men når det er sagt, giver det at trække Schweiz en større mulighed for point på udebane end at møde eksempelvis Spanien, mens jeg synes, vi har en god mulighed for sejr på hjemmebane i Parken. Vinder vi seks af de otte kampe, er vi klar til EM, vil jeg vurdere«, siger han.

Irland bliver mere offensive

Ifølge seedningslagene bliver det Irland, som først og fremmest skal udfordre Danmark og Schweiz i kampen om gruppens to øverste pladser, som giver EM-billetter.

En nation, som Danmark har mødt fire gange det seneste år i henholdsvis de afgørende playoff-kampe i VM-kvalifikationen og i Nations League.

Den seneste 0-0-kamp i Aarhus førte til, at Irland skiftede landstræner, så Mick McCarthy nu står i spidsen for det irske landshold i stedet for Martin O’Neil.

En udskiftning, der ifølge Hareide får en vis betydning for Danmark.

»Irland kommer til at fremstå noget anderledes, tror jeg. I Aarhus ville de ikke spille fodbold. McCarthy er en noget mere offensiv træner. De får ikke mange nye ansigter ind på holdet, men vil komme med et mere offensivt udtryk. Det kan blive en fordel for os, fordi vi så får mere plads at spille på«, siger Åge Hareide.

I modsætning til eksempelvis Sverige og Norge endte Danmark i en gruppe kun bestående af fem nationer i stedet for seks. Det betyder, at landsholdet får nogle spilledatoer til næste år, hvor man skal spille venskabskampe og ikke en ekstra EM-kvalifikationskamp mod en af Europas mindste nationer som eksempelvis Malta, Andorra eller San Marino.

Store talenter kan få debut

Hareide håber derfor, at Dansk Boldspil-Union (DBU) kan lave minimum en aftale med en stor fodboldnation om en kamp i Parken. Det kunne blandt andre være England, Portugal, Holland, Tyskland eller Kroatien, da alle de nationer også kun er i EM-kvalifikationspuljer med fem nationer.

I fodboldårets sidste to måneder med Nations League-kampe lavede landstræner Åge Hareide en aftale med U21-landstræner Niels Frederiksen om, at talentfulde spillere som Jacob Bruun Larsen, Phillip Billing og Robert Skov skulle blive nede på ungdomslandsholdet. Men sådan bliver det ikke til næste år, selv om U21-landsholdet skal gøre sig klar til en slutrunde i sommeren 2019.

»Vi kommer til at udtage de bedste af de bedste uanset alder. Det vigtigste næste år bliver, at A-landsholdet kvalificerer sig til EM på hjemmebane i 2020«, siger Åge Hareide.

Skulle det gå galt for det danske landshold i selve kvalifikationen, kan Danmark fortsat nå slutrunden via Nations League.

De afgørende playoff-kampe i den turnering afvikles dog først i foråret 2020 efter EM-kvalifikationens afslutning.