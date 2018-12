Liverpools jublende manager accepterer en bøde på 67.000 kr.

Fodbold: Jürgen Klopp ’slipper’ med en bøde og en advarsel, efter Liverpoolmanageren i søndags løb ind på banen og jublede over Divock Origis sejrsmål i overtiden, da lokalopgøret med Everton blev vundet 1-0. 8.000 pund (ca. 67.000 kr.) lyder bøden på, og den har Klopp accepteret. »Hvis du bryder reglerne, må du betale for det«, siger Jürgen Klopp.

Fodbold: Pengene går i den modsatte retning, når Fifa uddeler i alt 1,4 mia. kr. i kompensation til 416 klubber fra 63 lande, der stillede spillere til rådighed for sommerens VM-slutrunde. Topscorer er Manchester City, der får et beløb svarende til 33 mio. kr., men der er også penge til seks danske klubber, FC København (7,2 mio. kr), Brøndby (2,1 mio.), AaB, FC Nordsjælland, Randers FC og FC Roskilde (hver 1,5 mio. kr.).

Håndbold: Efter to et halvt års landsholdsfravær gør Kim Andersson comeback hos Sverige ved VM i Tyskland og Danmark til januar. Den 36-årge højreback, der nu spiller for Ystad, har ikke spillet på landsholdet siden OL i Rio.

Floorball: Danmarks mandlige landshold led det største VM-nederlag nogen sinde i den sidste puljekamp i Prag, da Sverige vandt 25-0! Efter tre indledende nederlag skal Danmark onsdag møde Estland i en playoffkamp om en plads i kvartfinalerne. Sverige har dog tidligere vundet større ved et VM. I 2010 vandt Sverige 39-1 over Australien.

Boksning: Den tidligere verdensmester i supermellemvægt Markus Beyer er efter kort tids sygdom død, 47 år gammel. Tyskeren tabte i 2006 på knockout til dengang ubesejrede Mikkel Kessler i Parken, hvor titlerne hos WBA og WBC var på spil. Markus Beyer tabte kun tre gange i en karriere, der sluttede i 2008 efter 39 professionelle kampe.

Atletik: Verdensmesterskaberne i 2023 skal afvikles i Budapest. Inden da er der VM i 2019 i Doha og i 2021 i Eugene i USA.

Foto: Gustavo Garello/AP

Fodbold: Langt om længe ser det ud til, at den anden finalekamp i Copa Libertadores kan spilles. River Plate har nemlig meddelt Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, at klubben onsdag eftermiddag rejser fra Argentina til Madrid for at møde ærkerivalerne Boca Juniors på søndag. River Plate har tidligere nægtet at spille kampen på europæisk grund, fordi man ikke ville afstå sin hjemmebanefordel. Efter den første kamp mellem Boca Juniors og River Plate endte 2-2, blev returopgøret aflyst, da Boca Juniors-bussen kom under angreb af fans på vej til stadion.

Ishockey: Efter måneders forsøg på at redde selskabet bag Hvidovre Fighters har bestyrelsen besluttet at indstille driften af klubben. Dermed udtræder Hvidovre Fighters også af landets bedste ishockeyliga, Metal Ligaen. Det på dagen, hvor holdet skulle have mødt Sønderjyske. Metal Ligaen er nu nede på at bestå af ni klubber. I maj måtte også Gentofte Stars dreje nøglen om på grund af dårlig økonomi.