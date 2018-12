Danskerhold i grotesk situation: Udvist spiller sendt tilbage på banen efter VAR-dom

Fodbold. De danske landsholdsspillere Lukas Lerager og Andreas Cornelius var på tætteste hold vidner til en grotesk episode i deres Bordeaux-holds 3-2-sejr på hjemmebane i Ligue 1 over Saint-Stienne. Et lille kvarter før tid så Younousse Sankhare rødt for at gå for hårdt til en modspiller. De senegalesiske midtbanemand fik marchordre og forlod grønsværen og gik ind under tribunerne mod omklædningsrummet. Men så skete der noget. Videodommerne fik hoveddommeren til at se episoden igennem på tv og Younousse Sankhare blev efter et par minutter vinket tilbage på banen, hvor han fik det røde kort erstattet af et gult, inden holdkammeraten Pablo Castro sparkede sejren i hus i sidste minut. Andetsteds i Ligue 1 måtte topholdet Paris SG nøjes med 1-1 ude mod Strasbourg - forspringet til Lille er dermed på 14 point efter 16 kampe.

Floorball. Døgnet efter Danmarks mandlige landshold tabte med historiske 0-25 til Sverige ved VM var der rød-hvid succes. Danskerne vandt 3-2 over Estland og sikrede sig trods tre indledende nederlag en plads i kvartfinalen ved VM i Prag. Kvartfinalen spilles torsdag kl. 19.30 og modstanderen er Tjekkiets værter, der vil få opbakning af 17.500 fans på lægterne.

Ishockey. Den norske landsholdsspiller Andreas Heier er blevet idømt to dages karantæne for et homofobisk tilråb til en modstander under en kamp for sin svenske Malmö-klub IK Pantern. 25-årige Heider råbte "jävla bögjävel", som kan oversættes til noget i retning af "forbandede bøsse", efter en modstander fra Södertälje. Heier har nu undskyldt og bedyrer, at han intet har imod homoseksuelle.

Fodbold. Tilskuergennemsnittet i Norges bedste række dalede 12 procent i den netop afsluttede sæson. 5.865 tilskuere gik i gennemsnit gennem tælleapparaterne til hver kamp. Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball, erklære sig skuffet over tallene. I den danske Superliga var gennemsnittet i sidste sæson 5.880 tilskuere, men er i år foreløbigt vokset til 6.424 per kamp.

Volleyball. De danske landshold for både mænd og kvinder får fremover Antvorskovhallen i Slagelse som hjemmebane. De første kampe i Slagelse finder sted 9. januar, når mændene møder Rumænien og kvinderne møder Frankrig i EM-kvalifikationen.

Tennis. 33-årige Emil Bødker er ny direktør i Dansk Tennis Forbund. Bødker kommer fra en stilling som klubudviklingskonsulent i forbundet.







Badminton. Det Internationale Badmintonforbund (BWF) har udstukket livstidskarantæne til det tidligere bestyrelsesmedlem Raj Gaya. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Raj Gaya er udelukket for at have stjålet penge, der skulle være gået til det nationale badmintonforbund i Mauritius.

Fodbold. Brøndby IF er på jagt efter penge til at dække udgifterne og Brøndby vil derfor samlet sælge op til 31,2 millioner aktier. Det oplyser superligaklubben i en meddelelse til fondsbørsen. Baseret på onsdagens aktiekurs ved middagstid på 0,89 kroner kan Brøndby hente op mod 28 millioner kroner ved manøvren. Brøndbys mæcen Jan Bech Andersen er klar til at investere igen, oplyser han til klubbens hjemmeside.



Støtte. Team Danmarks bestyrelse har vedtaget den økonomiske støtte for 2019, hvor 24 specialforbund vil modtage sammenlagt 94,7 millioner kroner. Håndbold er topscorer med næsten 12 millioner støttekroner foran fodbold (9 mio. kr.), sejlsport (9,4 mio. kr.), roning (8,675 mio. kr.) og badminton (8,150 mio. kr.).



Ishockey. NHL har fra sæsonen 2021/22 32 hold. Investorer i Seattle har betalt ca. 4,3 milliarder kroner til NHL-organisationen for at lege med.