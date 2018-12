Rusland kæmper for at holde denne bygnings hemmelighed bag lås og slå: Her findes dopingprograms allerhelligste oplysninger Det Internationale Atletikforbund holder fast i grebet om Rusland, mens andre begynder at løsne det.

I optagelser fra den oscarvindende dokumentarfilm 'Icarus' fra 2015 er det ligetil at få adgang til alle afkroge af det russiske antidopinglaboratorium i Moskva. Med instruktør Bryan Fogel og en kameramand i hælene kunne daværende leder, Grigory Rodchenkov, vise gange og lokaler frem og konstatere: