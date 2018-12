FC Midtjylland drøner forbi FCK på bedre målscore OB brændte straffespark efter pausen og var aldrig i nærheden af at true FC Midtjylland.

Halvvejs gennem sæsonen har FC København og FC Midtjylland lagt gevaldig afstand til forfølgerne i Superligaen og med FCM’s 3-0-sejr over OB er det nærmest hævet over enhver tvivl, at OB, Brøndby og de øvrige slutspilsbejlere til foråret må nøjes med at spille om bronze og en plads i Europa League-kvalifikationen.

På MCH Arena blev de formstærke fynboer – fire sejre på stribe og ni kampe i træk uden nederlag – sat på plads i 1. halvleg.

FCM-anfører Jakob Poulsen og Rasmus Nicolaisen stod for oplægget til Alexander Scholz’ hovedstødsmål midt i 1. halvleg, inden kaptajn Poulsen i vanlig stil hamrede et straffespark begået mod Mayron George ind.

OB’s Nicklas Helenius brændte straffespark kort inde i 2. halvleg, mens Joel Andersson lavede 3-0-målet i 89. minut.

FCM fører nu Superligaen på bedre målscore end FCK – og de to titelkandidater er med hver 41 point hele 14 point foran de nærmeste rivaler.

