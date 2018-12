Horsens snupper AaB's plads i top-6 i målrig kamp Jores Okore spillede en uheldig hovedrolle, da Horsens scorede 4 mål i en udekamp for første gang i 2 år.

Om det var AC Horsens, der vandt kampen, eller Jores Okore, der tabte den, er et definitionsspørgsmål. En kendsgerning er det til gengæld, at anføreren spillede en uheldig rolle, da AaB med den syvende hjemmekamp i træk uden sejr atter blev skubbet ud af Superligaens top-6.

Jores Okore begik straffespark, fik en advarsel og yderligere en lige inden pausen, hvorefter AC Horsens for første gang i over 2 år scorede flere end 2 mål i en udekamp og vandt 4-2.

Okores udvisning, hans tredje i 2018, var det dramatiske højdepunkt i en forrygende første halvleg, hvor der blev scoret 4 mål på 20 minutter.

4 mål og et rødt kort på en halv time

Tom Van Weert udnyttede et stærkt genpres af AaB og Kasper Kusks aflevering til at bringe AaB foran, og Kasper Junker klappede bolden op i det ene målhjørne til udligning, da det var AC Horsens, der vandt et par nærkampe i AaB’s straffesparksfelt.

Men så fulgte Okores klodsede kvarter. Først et straffespark mod Oliver Drost, så et gult kort for efterfølgende at brokke sig til Sandi Putros, og det blev dyrt, da Okore begik et frispark lige på kanten af straffesparksfeltet, der udløste den anden advarsel.

Inden udvisningen havde AaB udlignet i kraft af være kampens flotteste detalje. Jakob Ahlmann opsnappede en bold midt på Horsens’ banehalvdel, satte en modstander af med fremragende tofodsdribling og fik derefter spillet bolden ud til højre, hvor en fri Kasper Kusk med en sikker venstrebensafslutning scorede for anden kamp i træk.

Scoringen gav bare ingen point. Overtallet gav AC Horsens et totalt overtag efter pausen, som Michael Lumb omsatte til 3-2-målet med et flot langskudsmål, inden en friløber på en kontra efter AaB havde satset massivt fremad blev udnyttet af Lasse Kryger til 4-2-scoringen.

