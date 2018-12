De første otte danskere er videre i Europa League

Tre klubber med danske spillere, Ajax, Dortmund og Tottenham, er blandt de sidste 16 i Champions League, men der er endnu flere med i Europa League, hvor knockoutfasen da også tæller dobbelt så mange klubber.

Både Eintracht Frankurt med Frederik Rønnow og Lazio med Riza Durmisi var begge sikre på avancement inden det afsluttende indbyrdes møde i Rom, hvor Lazio var foran 1-0, men Frankfurt med 2-1 sikrede den sjette sejr i træk i gruppespillet.

Andreas Christensen har i denne sæson primært fået sin spilletid i Chelseas kampe i Europa League, hvor den engelske klub har vundet de første fem kampe, og Andreas Christensen var også på banen i hele den betydningsløse sidste kamp ude mod ungarske Vidi, der endte 2-2.

Belgisk og svensk klub videre

Danskeropgør har der været masser af i gruppe I, hvor tre af de fire klubber tæller danske spillere.

Genk med Joakim Mæhle sikrede sig førstepladsen med en 4-0-sejr over Sarpsborg med Matti Lund Nielsen og Patrick Mortensen, og belgierne avancerer sammen med Malmö FF, der havde Lasse Nielsen og Søren Rieks med fra start og sendte Anders Christiansen på banen til sidst, da andenpladsen blev sikret med en udesejr på 1-0 over Besiktas med Marcis Antonsson som matchvinder efter 55 minutter.

Sevilla har vundet Europa League i 2014, 2015 og 2016 og er også videre i denne sæson efter en sejr på 3-0 over Krasnodar, hvor Sevilla var uden en småskadet Simon Kjær.



Sevillas sejr gav Standard Liege chancen for at snuppe gruppens andenplads fra Krasnodar, men 0-0 ude mod Akhisarspor betyder, at den russiske klub avancerede trods nederlaget i Sevilla.